Pentagoni ndalon vendosjen e 4,000 trupave amerikane në Evropë
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka ndaluar vendosjen e më shumë se 4,000 ushtarëve nga një brigadë luftarake në Evropë, thanë raportet e medias të mërkurën, në një veprim që i habiti disa zyrtarë ushtarakë.
Vendimi u komunikua gjatë një takimi që përfshinte Komandën Evropiane të ushtrisë amerikane (EUCOM) dhe pjesë të Ushtrisë Amerikane, raportoi Wall Street Journal, duke cituar një zyrtar të Pentagonit.
Ushtarët pritej të vendoseshin në Poloni për një rotacion të planifikuar nëntëmujor, transmeton Telegrafi.
Ushtria Amerikane tha në mars se brigada do të zëvendësonte forcat e tjera si pjesë e një rotacioni rutinë.
Sipas Wall Street Journal, disa pajisje dhe personel ishin tashmë në rrugë, duke lënë disa zyrtarë të ushtrisë të zënë në befasi nga vendimi.
Vendet e NATO-s në vijën e parë të frontit kërkojnë trupa amerikane pas vendimit të Trumpit për tërheqjen e tyre nga Gjermania
Gazeta, duke cituar disa zyrtarë të Pentagonit, tha se EUCOM kishte rekomanduar të mos zëvendësoheshin më shumë se 4,000 ushtarët pas vendosjes së tyre disamujore me rotacion, por nuk kishte shtyrë për anulimin e menjëhershëm të misionit.
Platforma e lajmeve për mbrojtjen Task and Purpose raportoi se trupat pritej të punonin kryesisht me forcat partnere në Poloni si pjesë e Operacionit Atlantic Resolve, një mision amerikan i nisur në vitin 2014 pas aneksimit të Krimesë nga Rusia për të mbështetur aleatët e NATO-s në Evropë.
Raportet vijnë rreth dy javë pasi Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth urdhëroi tërheqjen e rreth 5,000 trupave amerikane nga Gjermania. Polonia më pas përsëriti gatishmërinë e saj për të pritur më shumë forca amerikane.
Presidenti polak Karol Nawrocki ka thënë se gati 10,000 trupa amerikane janë aktualisht të stacionuara në Poloni, me shumicën që rrotullohen rregullisht midis bazave ushtarake amerikane në të gjithë Evropën. /Telegrafi/