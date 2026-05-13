Pentagoni do të blejë 10,000 “raketa me kontejnerë”
Pentagoni pritet të shpallë marrëveshjet kornizë që e pozicionojnë atë për të blerë potencialisht mbi 10,000 raketa - me kosto të ulët - gjatë tre viteve duke filluar nga viti 2027.
Një deklaratë e parë nga Reuters përpara publikimit të saj tha se marrëveshjet e Pentagonit janë me Anduril, CoAspire, Leidos dhe Zone 5.
Dhe faza e vlerësimit të programit do të përfshijë blerjen e raketave testuese nga të katër kompanitë duke filluar nga qershori 2026, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
Deklarata nuk dha një kosto ose nuk specifikoi sistemet e armëve nga katër firmat, por tha se marrëveshjet përcaktuan kushtet për kontratat e ardhshme të prodhimit me çmim të fiksuar nga firma.
Ushtria ka kohë që i ka reklamuar “sistemet e armëve me kontejnerë” si një mënyrë të lëvizshme dhe me kosto të ulët për të vendosur raketa në kontejnerë standardë transporti.
Siç kujtojnë mediat, Pentagoni po shton kërkesat nga Kongresi për financim për municione, të cilat janë shumë të kërkuara me luftën e vazhdueshme në Iran.
Gjenerali Dan Caine, kryetar i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, tha në dëshminë e tij me shkrim këtë javë se buxheti i Pentagonit për vitin fiskal 2027 do të financojë mbi 26 miliardë dollarë për kontrata shumëvjeçare prokurimi për municione kritike. /Telegrafi/