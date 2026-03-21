Peng vetëm disa detaje, Juventusi gjen “gjuhën e përbashkët” me Luciano Spallettin
Luciano Spalletti është pranë nënshkrimit të një kontrate të re me Juventusin, sipas ekspertit të transferimeve Niccolo Ceccarini.
Pushimi i ardhshëm i kombëtareve pritet të shfrytëzohet nga klubi për të finalizuar planet strategjike, ku në agjendë janë si lëvizjet në merkato ashtu edhe e ardhmja e trajnerit.
Një marrëveshje e përgjithshme tashmë është arritur me ish-trajnerin e Italisë për kohëzgjatjen e kontratës, e cila pritet të jetë dyvjeçare.
Diskutimet e mbetura kanë të bëjnë me strukturën e marrëveshjes – nëse do të jetë kontratë e drejtpërdrejtë dyvjeçare apo një marrëveshje njëvjeçare me opsion për një sezon të dytë.
Këto detaje të fundit nuk vënë në dyshim të ardhmen e Spallettit te Juventusi. Sipas kushteve të reja, trajneri pritet të fitojë rreth 6 milionë euro në sezon.
Ndërkohë, Juventusi po synon që këtë edicion të renditet në top katër për të zënë një vend në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm 2026/27./Telegrafi/