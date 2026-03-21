Luciano Spalletti është pranë nënshkrimit të një kontrate të re me Juventusin, sipas ekspertit të transferimeve Niccolo Ceccarini.

Pushimi i ardhshëm i kombëtareve pritet të shfrytëzohet nga klubi për të finalizuar planet strategjike, ku në agjendë janë si lëvizjet në merkato ashtu edhe e ardhmja e trajnerit.

Një marrëveshje e përgjithshme tashmë është arritur me ish-trajnerin e Italisë për kohëzgjatjen e kontratës, e cila pritet të jetë dyvjeçare.

Diskutimet e mbetura kanë të bëjnë me strukturën e marrëveshjes – nëse do të jetë kontratë e drejtpërdrejtë dyvjeçare apo një marrëveshje njëvjeçare me opsion për një sezon të dytë.

Këto detaje të fundit nuk vënë në dyshim të ardhmen e Spallettit te Juventusi. Sipas kushteve të reja, trajneri pritet të fitojë rreth 6 milionë euro në sezon.

Ndërkohë, Juventusi po synon që këtë edicion të renditet në top katër për të zënë një vend në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm 2026/27./Telegrafi/

