Peja eliminon Golden Eagle Yllin dhe avancon në gjysmëfinale
Klubi basketbollistik Peja ka shënuar fitore të madhe ndaj Golden Eagle Yllit në “13 Qershori”.
Pejanët dominuan bindshëm në pjesën e parë, gjë që iu mundësoi të triumfojnë me rezultat 70-82.
Peja e nisi në mënyrë agresive për ta mbyllur çerekun e parë me plot nëntë pikë epërsi 18-27.
Me të njëjtin ritëm vazhduan edhe në pjesën e dytë, ku këtë herë e mbyllën me 12 pikë tjera (16-28).
Ylli tentoi të këndellet në dy çerekët e fundit, por assesi s’ia dolën ta thyenin. Fillimisht e fituan çerekun e tretë me katër pikë epërsi 18-14, ndërsa të fundit me pesë pikë dallim 18-13, gjë që ishte e pamjaftueshme për përmbysje.
Kësisoj, Peja avancon në gjysmëfinale duke eliminuar Yllin përfundimisht nga play-offi. Në fazën tjetër ka punë me Trepçën./Telegrafi/