PDK kritikon Qeverinë: 6 vite dështim në sektorin e energjisë, Kosova e varur nga importi
Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka thirrur seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës për të diskutuar situatën në sektorin e energjisë.
Në emër të deputetëve nënshkrues, deputeti i PDK-së, Ferat Shala, ka deklaruar se kjo seancë është thirrur pas përkeqësimit të gjendjes në sektorin energjetik dhe mungesës së investimeve.
“Kemi përcjellë situatën e përgjithshme në sektorin e energjisë, mënyrën e menaxhimit dhe shkallën e investimeve në këtë sektor. Kemi ardhur në përfundim që jo vetëm ne si grup parlamentar, por edhe shoqëria civile dhe opozita në përgjithësi, që qytetarët po paguajnë një taksë jo meritore dhe se sektori energjetik është në situatë të jashtëzakonshme të rënduar në çdo dimension", tha Shala.
Ai kritikoi qeverinë për menaxhimin e sektorit gjatë gjashtë viteve të fundit, duke theksuar se nuk ka pasur rritje të kapaciteteve prodhuese.
“Qeveria tash e 6 vite e ka menaxhuar këtë sektor me të njëjtën logjikë që është treguar e dështuar. Vendi nuk ka rritje dhe kapacitete prodhuese energjetike që e plotësojnë konsumin", u shpreh ai.
Shala shtoi se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i energjisë dhe përballet me rritje të çmimeve.
“Në këtë periudhë kemi pasur tri herë ngritje të çmimit të energjisë, dhjetëra afera korruptive dhe rreth 1 miliard euro importe të energjisë gjatë qeverisjes së Kurtit", deklaroi ai.
Sipas tij, problem mbeten edhe mungesa e investimeve në energji alternative dhe në sektorin e minierave dhe thëngjillit.
PDK kërkon që në këtë seancë të jashtëzakonshme të diskutohet gjendja aktuale dhe të merren masa për sigurinë energjetike të vendit. /Telegrafi/