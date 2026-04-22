'Pasi u mburr se fitoi dy luftëra botërore', turistët britanikë rrahin një pushues gjerman të sëmurë rëndë në Tajlandë
Ky është momenti tronditës kur dy burra britanikë u përleshën me një turist gjerman të sëmurë rëndë jashtë një bari në Tajlandë, pasi e tallën atë për fitoren e Mbretërisë së Bashkuar në të dy Luftërat Botërore.
Pushuesit po pinin në barin The Godfather në Pattaya - i njohur gjithashtu si 'Qyteti i Mëkatit' - përpara se të mburreshin për 'fitimin e dy Luftërave Botërore' dhe më pas dyshohet se sulmuan Marcellon, 44 vjeç, në një sherr derisa ishin nën ndikim të alkoolit, transmeton Telegrafi.
Ata dyshohet se kanë përdorur fjalë fyese përpara se dhuna të shpërthente në Soi Buakhao, rreth orës 2 të mëngjesit sipas orës lokale të mërkurën në mëngjes, transmeton Telegrafi.
Pamjet tregojnë britanikët e dehur duke e goditur me shqelma dhe grushte gjermanin, i cili mbante veshur një këmishë të bardhë, në trotuar, ndërsa e dashura e tij, May Srinateetundorn, 31 vjeç, e parë me reçipeta të zeza dhe pantallona të shkurtra të zeza, iu bashkua përleshjes.
Disa persona të tjerë sulmuan përpara se shoferët e taksive me motor të ndërhynin për të ndalë përleshjen. Oficerët e patrullës mbërritën më vonë për të kontrolluar situatën, por britanikët thuhet se janë larguar. /Telegrafi/