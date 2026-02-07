Pasi Joshua ia theu nofullën, Paul konfirmon se do të kthehet në ring këtë vit
YouTuberi dhe boksieri Jake Paul planifikon të rikthehet në ring në vitin 2026 dhe të garojë përsëri në divizionin e peshave ‘cruiserweight’ pas një humbjeje të vështirë ndaj Anthony Joshuas.
Ky informacion u konfirmua nga Nakisa Bidarian, bashkëthemelues i kompanisë së tij të promocionit Most Valuable Promotions (MVP).
Bidarian foli për të ardhmen e Paul gjatë njoftimit të ngjarjes së parë të organizuar nga MVP në Britaninë e Madhe, ku ndeshjet kryesore të mbrëmjes do të jenë Caroline Dubois kundër Terri Harper dhe Ellie Scotney kundër Mayella Flores.
MVP CEO Nakisa Bidarian CONFIRMS Jake Paul boxing return 🚨 pic.twitter.com/dUCzmeaPzp
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 6, 2026
Ai theksoi se Paul mbetet një figurë kyçe për rritjen e kompanisë pavarësisht humbjes ndaj ish-kampionit të botës në peshat e rënda.
Kujtojmë që Paul u mund nga Joshua pasi boksieri britanik i peshave të rënda pranoi ndeshjen me një njoftim të shkurtër. Ishte humbja e parë e Paul në divizionin e peshave të rënda.
Pas ndeshjes, u përcaktua se Joshua ia kishte thyer nofullën në dy vende Paulit, i cili nuk zbythet dhe do të hyj përsëri në ring. /Telegrafi/