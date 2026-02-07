YouTuberi dhe boksieri Jake Paul planifikon të rikthehet në ring në vitin 2026 dhe të garojë përsëri në divizionin e peshave ‘cruiserweight’ pas një humbjeje të vështirë ndaj Anthony Joshuas.

Ky informacion u konfirmua nga Nakisa Bidarian, bashkëthemelues i kompanisë së tij të promocionit Most Valuable Promotions (MVP).

Bidarian foli për të ardhmen e Paul gjatë njoftimit të ngjarjes së parë të organizuar nga MVP në Britaninë e Madhe, ku ndeshjet kryesore të mbrëmjes do të jenë Caroline Dubois kundër Terri Harper dhe Ellie Scotney kundër Mayella Flores.


Ai theksoi se Paul mbetet një figurë kyçe për rritjen e kompanisë pavarësisht humbjes ndaj ish-kampionit të botës në peshat e rënda.

Kujtojmë që Paul u mund nga Joshua pasi boksieri britanik i peshave të rënda pranoi ndeshjen me një njoftim të shkurtër. Ishte humbja e parë e Paul në divizionin e peshave të rënda.

Pas ndeshjes, u përcaktua se Joshua ia kishte thyer nofullën në dy vende Paulit, i cili nuk zbythet dhe do të hyj përsëri në ring. /Telegrafi/

BoksSportet LuftarakeSport
