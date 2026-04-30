Boksieri shqiptar nga Mali i Zi Alfred Koci do të ketë një sfidë të madhe të karrierës.

Koci do të përballet me serbin Stefan Dobrijevic në organizatën ruse Prime.

E më e bukura do të jetë fakti se kjo përballje do të zhvillohet midis Beogradi, kësisoj do të ketë një mundësi të mirë për ta dëshmuar fuqinë e shqiptarit.

Përballja e zjarrtë mes Kocit dhe Dobrijevic do të zhvillohet më 30 prill 2026./Telegrafi/

