Alfred Koci para një përballje të madhe: Synon ta rrahë serbin Dobrijevic midis Beogradi
Boksieri shqiptar nga Mali i Zi Alfred Koci do të ketë një sfidë të madhe të karrierës.
Koci do të përballet me serbin Stefan Dobrijevic në organizatën ruse Prime.
E më e bukura do të jetë fakti se kjo përballje do të zhvillohet midis Beogradi, kësisoj do të ketë një mundësi të mirë për ta dëshmuar fuqinë e shqiptarit.
Përballja e zjarrtë mes Kocit dhe Dobrijevic do të zhvillohet më 30 prill 2026./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate