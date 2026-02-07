Pasi flinte me Hitlerin, Eva Braun shpëlahej me uthull dhe ujë
Para 114 vitesh, lindi e dashura më e famshme e të gjitha kohërave – Eva Braun. Aq e fiksuar ishte pas Hitlerit, 23 vjet më të madh se ajo, sa që dy herë u përpoq të vriste veten
Më 6 shkurt 1912, lindi Eva Braun, gruaja që pothuajse gjithë jetën e kaloi duke pritur. Priti shikimin e tij, ardhjen e tij, mesazhin e tij. Priti që ta pranonte, ta tregonte botës, ta quante të vetën. Në fund, këtë e përjetoi, por vetëm për 36 orë.
Eva Braun ishte e dashura më e njohur në histori, por edhe një nga gratë më të vetmuara që kanë ekzistuar ndonjëherë. Ajo dashuroi një psikopat që donte vetëm veten, pushtetin dhe kontrollin. Për shkak të tij, dy herë i drejtoi armën jetës së saj. Për shkak të tij, pranoi të jetonte si sekret. Për shkak të tij, vdiq.
Hitleri refuzoi sistematikisht ta shfaqte Evën Braun në publik si partnere, sepse përpiqej të ruante imazhin e udhëheqësit të pamartuar, të përkushtuar vetëm ndaj Gjermanisë. Në propagandën naziste, ai duhej të dukej emocionalisht i paarritshëm, një figurë mitike që gratë gjermane mund ta adhuronin nga larg. Eva pranoi këtë fshirje nga jeta publike, duke u bërë gruaja që ekzistonte vetëm pas dyerve të mbyllura.
Eva Braun, në fakt, nuk ishte gruaja e parë në jetën intime të Adolf Hitlerit. Këtë rol e kishte pasur më herët mbesa e tij, Geli Raubal, me të cilën ai zhvilloi një marrëdhënie të errët, obsesive dhe thellësisht problematike. Geli jetonte në të njëjtën shtëpi me Hitlerin, ndërsa e ëma e saj, Angela Raubal, kujdesej për familjen.
Edhe pse nuk ekzistojnë prova përfundimtare për natyrën seksuale të kësaj lidhjeje, historianët bien dakord se ajo ishte emocionalisht e dëmshme dhe e karakterizuar nga kontroll ekstrem dhe xhelozi patologjike. Pikërisht në momentin kur Geli u përpoq të shkëputej dhe të krijonte lidhje të tjera, Hitleri reagoi me presion dhe posesivitet të pamëshirshëm.
Në vitin 1931, kur Geli arriti në përfundimin se Hitleri jo vetëm që nuk do të martohej kurrë me të, por as nuk do ta lejonte të kishte një jetë të pavarur sentimentale, ajo kreu vetëvrasje. Rrethanat u hetuan dhe, megjithëse u ngritën dyshime e teori të ndryshme, asnjëherë nuk u provua ndonjë përfshirje tjetër përveç vetëvrasjes.
Hidhërimi i Hitlerit u konsiderua i sinqertë nga dëshmitarë të afërt: dhoma e Gelit mbeti e paprekur, pothuajse si një faltore, deri në fund të jetës së tij, transmeton Telegrafi.
Kur në shtator të vitit 1929 Adolf Hitler hyri në studion fotografike në Mynih, Eva Braun ishte 17 vjeç e gjysmë. Punonte si asistente, ishte e hollë, e re dhe e gëzuar. Qëndronte mbi shkallë duke rregulluar kuti, kur vuri re se një burrë i panjohur po i shikonte këmbët. I dukej i çuditshëm – mustaqe qesharake, pallto e hapur ngjyrë bezhë, kapele në dorë. Por shikimi i tij nuk ishte aspak qesharak. Ai burrë ishte në ngritje, i uritur për pushtet dhe adhurim. Dhe menjëherë e mbajti mend.
Historiania Angela Lambert, autore e librit “Jeta e humbur e Eva Braunit”, pohon se Hitleri që atëherë tek ajo pa “projeksionin ideal të gruas që dëshironte - të re, të heshtur, pa ambicie”.
Eva u rrit në një familje “të rregullt”. Babai mësues, nëna shtëpiake, edukim katolik, pa skandale. Ishte një vajzë tipike e klasës së mesme: filma, vallëzim, modë, sport. Kur prindërit vlerësuan se ishte tepër e interesuar për djemtë, e dërguan në manastir. Aty u mbyt shpirtërisht. Ishte inteligjente, por refuzonte disiplinën. Në raportet e manastirit përshkruhej si ambicioze, por e painteresuar për rregullat. Manastiri vërtetoi vetëm një gjë: Eva atëherë ishte ende e virgjër.
Dy muaj pas daljes nga manastiri, u njoh me Hitlerin. Ai ishte 40 vjeç dhe tashmë thellë në ngjitjen politike. Gratë e adhuronin, por ai zgjidhte me kujdes. Nuk donte një partnere të fortë e të vetëdijshme. I duhej një grua që nuk bënte pyetje. Historiania Gitta Sereny e përshkruan Hitlerin si njeri me “tërheqje magnetike”, jashtëzakonisht sharmant në ambient privat. Ishte i rregullt, me erë të këndshme, elokuent, e pëlqente shoqërinë e grave, komplimentet dhe vëmendjen. Eva ia dha të gjitha këto dhe nuk kërkoi asgjë në këmbim.
Shtatzënia nuk vinte në konsideratë
Marrëdhënia e tyre për vite me radhë nuk ishte seksuale. Dalje, teatër, dreka, dhurata. Ai e testonte. Ajo shpresonte. Kur më në fund filluan një marrëdhënie intime, Eva bënte gjithçka për të mos mbetur shtatzënë. Në raftin më të lartë të dollapit mbante një irrigator, një pajisje për shpëlarjen e vagjinës me ujë të ngrohtë dhe uthull pas seksit. Ishte një metodë primitive dhe e pasigurt kontracepsioni, por Eva dinte një gjë: Hitleri nuk donte fëmijë.
Historiania Heike B. Goertemaker thekson se Hitleri këmbëngulte të mbetej një “beqar i paprekshëm”, një burrë që sakrifikon lumturinë private për Gjermaninë. Një fëmijë do ta shkatërronte këtë mit. Eva pranoi.
Hitleri shpesh zhdukej. Premtonte dhe nuk shfaqej. Nuk kërkonte falje. Eva vuante në heshtje. Në nëntor të vitit 1932, e qëlloi veten në qafë. Me qëllim. Jo për të vdekur, por për ta detyruar të vinte. Ai erdhi. Ndërpreu fushatën, u shfaq me lule, ishte i butë. Por vetëm pas përpjekjes së dytë për vetëvrasje, me tableta gjumi në vitin 1935, vendosi se “duhej të kujdesej për të”.
I bleu një shtëpi. I dha luks. Dhe një kafaz të artë. Eva kishte gjithçka: fustane të shtrenjta, parfume franceze, kozmetikë, shërbëtore. Por paratë nuk i merrte prej tij, por përmes Martin Bormannit, njeri që ajo e urrente. Bormanni kontrollonte jetën e saj. Paguante faturat, i jepte para, i kujtonte se ishte e varur. Kur donte një fustan të ri ose manikyr, duhej t’i lutej atij. Ishte e poshtëruar.
Një paradoks i heshtur shoqëroi jetën e saj: Eva Braun ishte ajo që filmoi dhe fotografoi Hitlerin në momente private, duke qeshur, duke luajtur me qen, duke u shfaqur si njeri i zakonshëm. Këto pamje, të ruajtura në arkiva, ndihmuan në ndërtimin e imazhit të tij “njerëzor”, ndërsa gruaja që qëndronte pas kamerës mbeti pa identitet publik.
Në rrethet naziste, Eva përballej me përbuzje. E konsideronin jo inteligjente, të lehtë, të padenjë. Gratë e urrenin, burrat e nënvlerësonin. E quanin “EB” ose “lopë”. Vetëm pak njerëz, si Albert Speer, panë tek ajo diçka tjetër: një grua besnike, të kujdesshme, të ngrohtë.
“Ishte gruaja e duhur për një burrë”, tha Speer. “E thjeshtë, por e sinqertë.”
Vdekja në bunker
Eva kurrë nuk u pranua zyrtarisht. Emri i saj nuk ekzistonte. Ishte e fshehur, e padukshme, pa identitet. Kjo e shkatërronte. Vallëzonte me pasion, veçanërisht tangon. Në vallëzim shpërthente sensualiteti i saj i shtypur. Hitleri e përqeshte këtë. Megjithatë, ajo qëndroi.
Në bunker, ndërsa Berlini po shembej, Eva refuzoi të largohej. Qëndroi me të. U martuan më 29 prill 1945. Ajo ishte nervoze, por e lumtur. Për herë të parë dhe për herë të fundit ishte “Zonja Hitler”, ajo që kishte dëshiruar gjithmonë.
Një ditë më pas, u përshëndet me të gjithë. Tha: “Përshëndetma Bavarinë”. Ajo piu cianid. /Telegrafi/