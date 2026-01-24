Pas Zveçanit, Policia gjen sërish armë, municion dhe eksploziv në Zubin Potok
Policia e Kosovës ka gjetur dhe sekuestruar armë, municion dhe eksploziv në një shtëpi të braktisur në fshatin Jagnjenicë të komunës së Zubin Potokut, në kuadër të detyrave të rregullta policore në rajonin e veriut.
Sipas njoftimit zyrtar, më 24.01.2026 Policia ka pranuar informacione se në një objekt të braktisur dyshohej se ndodheshin armë dhe mjete shpërthyese. Menjëherë pas marrjes së informacionit, njësitë relevante policore kanë dalë në lokacion, ku gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar:
- 1 pushkë të tipit M48
- 244 fishekë të kalibrave të ndryshëm
- 2 karikatorë të zbrazët
- një sasi eksplozivi
Në vendin e ngjarjes ka intervenuar edhe Njësia për Trajtimin e Eksplozivit (EOD), e cila ka larguar eksplozivin në mënyrë të sigurt. Hetimet janë duke vazhduar për të përcaktuar llojin e saktë të eksplozivit të gjetur.
Të gjitha veprimet policore janë zhvilluar në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rastit me veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Lidhur me këtë rast nuk ka persona të arrestuar, ndërsa hetimet mbeten në vazhdim.
Policia e Kosovës ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe i ka ftuar ata që çdo informacion që ndihmon në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike ta raportojnë në numrin 192.