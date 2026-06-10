Pas suksesit në Amerikën Latine me dy albume në Top 10, Mirud sjell albumin e ri për tregun amerikan "Deadly (Lovin’ You)"
Artisti shqiptar me karrierë ndërkombëtare, Mirud, ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në rrugëtimin e tij muzikor, duke publikuar albumin e ri me titull “Deadly (Lovin’ You)”, i cili është orientuar kryesisht drejt tregut amerikan.
I njohur për stilin e tij unik që ndërthur popin modern, R&B-në, soul-in mesdhetar dhe ritmet latine, Mirud vazhdon të zgjerojë praninë e tij në tregjet ndërkombëtare, duke u shndërruar në një nga artistët shqiptarë me shtrirjen më të madhe globale.
Publikimi i albumit të ri vjen pas një periudhe jashtëzakonisht të suksesshme për këngëtarin, i cili ka arritur të depërtojë fuqishëm në tregun latino-amerikan. Dy albumet e tij në gjuhën spanjolle kanë qëndruar gjatë gjithë vitit në Top 10 në dhjetë shtete të Amerikës Latine, duke dëshmuar popullaritetin e madh që artisti gëzon në këtë rajon.
Suksesi i tij nuk është kufizuar vetëm në platformat muzikore. Gjatë muajit mars, Mirud realizoi një turne promovues në të gjithë Amerikën Latine, ku çdo paraqitje dhe prezantim i albumit rezultoi i shitur plotësisht. Interesimi i madh i publikut konfirmoi edhe një herë lidhjen e fortë që artisti ka krijuar me fansat e tij latino-amerikanë.
I lindur në Los Angeles në një familje me origjinë shqiptare, Mirud ka ndërtuar një karrierë të veçantë duke bashkuar kultura dhe gjuhë të ndryshme në muzikën e tij. Ai është shquar jo vetëm për vokalin e fuqishëm, por edhe për aftësinë për të interpretuar dhe krijuar në disa gjuhë, përfshirë anglishten, spanjishten, portugalishten dhe shqipen.
Publiku shqiptar e njeh mirë Mirudin edhe nga pjesëmarrjet e tij në Festivalin e Këngës në RTSH, ku ka konkurruar tri herë, duke sjellë performanca që janë vlerësuar për fuqinë vokale, origjinalitetin artistik dhe konceptet vizuale.
Në vitin 2020, ai bëri histori duke u bërë artisti i vetëm shqiptar i ftuar për të performuar në Festivalin Ndërkombëtar të Këngës Viña del Mar në Kili, një nga ngjarjet muzikore më prestigjioze në botë.
Ndërkohë, suksesi i tij në platformat digjitale vazhdon të rritet. Katalogu muzikor i Mirudit ka grumbulluar mbi 200 milionë klikime dhe dëgjime në mbarë botën, ndërsa projekte si “Nëse Vdes”, “Ride The Sin”, “Escondes”, “Deep End” dhe “Come To Me” kanë shënuar rezultate të rëndësishme në tregje të ndryshme ndërkombëtare.
Gjatë vitit 2025, emri i tij u përfshi gjithashtu në disa prej mediave më prestigjioze të botës, si Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Grazia dhe GQ, duke forcuar më tej profilin e tij si një artist global.
Me albumin më të ri “Deadly (Lovin’ You)”, Mirud synon të zgjerojë edhe më tej praninë e tij në tregun amerikan, duke vazhduar misionin për të çuar muzikën shqiptare dhe identitetin e tij artistik përtej kufijve. /Telegrafi/