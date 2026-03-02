Pas prostitucionit dhe kokainës, “Daily Mail” zbulon biznesin e ri kriminal të shqiptarëve në Angli
Bandat shqiptare po përdorin TikTok-un, Facebook-un dhe Instagram-in për të shitur cigare me çmime të ulura për “dërgesë ekspres” në shtëpitë britanike.
Një hetim i “Daily Mail” zbuloi shumë faqe në TikTok dhe Facebook në gjuhën shqipe që ofronin cigare nga marka për klientët në Mbretërinë e Bashkuar.
Cigaret përshkruhen si të ardhura nga Shqipëria ose Greqia dhe shiten për 6 deri në 7 paund kutia, krahasuar me mesataren e Mbretërisë së Bashkuar prej 16 paundësh, duke sugjeruar se ato janë kontrabanduar për të shmangur taksën e duhanit dhe mund të jenë gjithashtu të falsifikuara.
Një llogari në TikTok dhe Facebook ka vepruar nën një emër që përkthehet përafërsisht si “paketa cigaresh shqiptare” dhe ofron cigare nga Greqia dhe Shqipëria për dërgesë në shtëpi.
Një faqe në TikTok në gjuhën shqipe që reklamon cigare të lira për dërgesë në shtëpi në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo faqe e veçantë është hequr pasi u raportua në TikTok nga Mail.
Një gazetari të Mail iu ofruan paketa për 6.50 paund, krahasuar me 17.75 paund në supermarketet britanike.
Ervin Karamuço, profesor i kriminologjisë në Universitetin Shtetëror të Tiranës, beson se bandat nga vendi po i drejtohen duhanit për të rritur të ardhurat e tyre.
“Nuk është për t’u habitur që, përveç trafikut të armëve dhe drogës, organizatat kriminale shqiptare janë të përfshira edhe në kontrabandën e cigareve në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe pse ky aktivitet nuk është aq fitimprurës sa droga, ai mbetet një burim i rëndësishëm i të ardhurave kriminale”, i tha ai gazetës Mail.
Profesori Karamuco sugjeroi që zyrtarët e korruptuar të doganave po i mbyllnin sytë ndaj dërgesave të paligjshme të duhanit, ose po i organizonin ato në mënyrë aktive.
Kriminelët shqiptarë janë përfshirë në kontrabandën e cigareve në BE për të paktën 20 vjet.
Shqipëria njihet si një qendër prodhimi për cigare të falsifikuara, me hetuesit që kohët e fundit bastisën një fabrikë në qytetin e Librazhdit. /Tch/