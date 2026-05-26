Pas një dite të gjatë ulur, bëjeni patjetër këtë shtrirje: Ndihmon shpinën dhe ijët
Fizioterapeutët thonë se shtrirja e muskujve përkulës të ijëve mund të lehtësojë tensionin, të përmirësojë lëvizshmërinë dhe të ndihmojë në mbajtjen më të mirë të trupit
Pas një dite të gjatë të kaluar ulur, trupi shpesh reagon me ngurtësi në shpinë, ijë dhe pjesën e poshtme të trupit. Një nga shtrirjet që fizioterapeutët e rekomandojnë më shpesh është shtrirja e muskujve përkulës të ijëve, sepse pikërisht këta muskuj preken më shumë nga qëndrimi i gjatë në karrige.
Muskujt përkulës të ijëve lidhin pjesën e poshtme të shpinës me ijët dhe marrin pjesë në lëvizje të përditshme si ecja, ngritja, qëndrimi në këmbë dhe ngjitja e shkallëve. Kur këta muskuj shkurtohen ose ngurtësohen, mund të ndikojnë në pozitën e legenit dhe të shtyllës kurrizore, duke shkaktuar parehati dhe kufizim të lëvizjes.
Qëndrimi i gjatë ulur mund ta shtyjë legenin përpara dhe të rrisë presionin në pjesën e poshtme të shpinës. Prandaj, shtrirja e rregullt ndihmon në kthimin e elasticitetit të muskujve, në zvogëlimin e tensionit dhe në përmirësimin e qëndrimit trupor, shkruan Eatingwell, përcjell Telegrafi.
Si bëhet shtrirja e muskujve përkulës të ijëve?
Vendosuni në pozicion gjysmë të gjunjëzuar: njëri gju në dysheme, ndërsa këmba tjetër përpara, me shputën të vendosur në tokë. Trupi duhet të qëndrojë drejt, ndërsa duart mund t’i mbani në ijë.
Pastaj tërhiqeni lehtë legenin prapa, pa e harkuar pjesën e poshtme të shpinës. Ngadalë shtyjeni peshën e trupit përpara derisa të ndieni shtrirje në pjesën e përparme të ijës së këmbës që është prapa.
Mbajeni këtë pozicion për 20 deri në 40 sekonda, duke marrë frymë qetë. Pastaj përsëriteni në anën tjetër.
E rëndësishme është që shtrirja të jetë e këndshme, jo e dhimbshme. Mos e shtyni trupin me forcë dhe mos u përkulni shumë përpara.
Ushtrime të tjera që mund të ndihmojnë
Përveç kësaj shtrirjeje, fizioterapeutët rekomandojnë edhe shtrirjen e muskujve të pasmë të kofshës, rrotullimin e pjesës së sipërme të shpinës dhe shtrirjen e muskujve glutealë, të njohur si ushtrimi “katërshi”. Këto lëvizje mund të ndihmojnë në përmirësimin e lëvizshmërisë së ijëve dhe në uljen e tensionit në pjesën e poshtme të shpinës.
A është e sigurt për të gjithë?
Në shumicën e rasteve, kjo shtrirje është e sigurt nëse bëhet ngadalë dhe pa teprim. Megjithatë, personat që kanë dhimbje të forta në ijë, në shpinë, ose kanë pasur lëndim të freskët, duhet të këshillohen me mjekun ose fizioterapeutin para se ta përfshijnë në rutinën e përditshme.
Nëse dhimbja ose parehatia vazhdon më shumë se 30 deri në 60 minuta pas shtrirjes, kjo mund të jetë shenjë se ushtrimi është bërë me teprim. /Telegrafi/