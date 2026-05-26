Pse ndodh dridhja e syve dhe kur mund të jetë ky fenomen shkak për shqetësim?
Dridhja e syve është një dukuri e zakonshme që pothuajse të gjithë e kanë përjetuar të paktën një herë në jetën e tyre. Edhe pse zakonisht nuk është një problem serioz shëndetësor, dridhja e pakëndshme e qepallës mund të zgjasë për orë ose edhe ditë, duke shkaktuar shqetësim dhe duke i vështirësuar aktivitetet e përditshme për shumë njerëz.
Shkaqet më të zakonshme të dridhjes së syve lidhen me stresin, lodhjen dhe mungesën e gjumit. Trupi shpesh reagon ndaj lodhjes në këtë mënyrë dhe problemi mund të përkeqësohet më tej nga rritja e konsumit të kafeinës, pirja e duhanit ose ankthi. Tek disa njerëz, dridhja e syve ndodh edhe për shkak të ndjeshmërisë ndaj dritës, shikimit të zgjatur të ekranit ose syve të thatë.
Ndonjëherë shkaku mund të jenë disa ilaçe, por edhe mungesa e lëndëve ushqyese të rëndësishme si magnezi dhe vitamina B. Dridhja ndihet më shpesh në qepallë, por tek disa njerëz mund të prekë edhe një pjesë të fytyrës.
Edhe pse nuk është e dhimbshme, dridhja e syve mund të jetë shumë irrituese. Lajmi i mirë është se në shumicën e rasteve zhduket vetvetiu, veçanërisht pas pushimit dhe gjumit cilësor.
Për të ndihmuar në lehtësimin e simptomave në shtëpi, rekomandohet të flini mjaftueshëm, të zvogëloni stresin dhe të zvogëloni marrjen e kafeinës. Është gjithashtu e dobishme të përfshini në dietën tuaj ushqime të pasura me vitamina dhe minerale, të cilat kontribuojnë në funksionimin e duhur të muskujve dhe nervave.
Dridhja e syve nganjëherë mund të shoqërohet me simptoma të tjera si skuqje, thatësi, ënjtje ose acarim i syrit. Nëse dridhja vazhdon për më shumë se shtatë ditë, fillon të ndikojë në shikim ose i vështirëson aktivitetet e përditshme, duhet të kërkoni ndihmë nga një mjek ose oftalmolog.
Në raste më të rënda, mjeku mund të rekomandojë terapi të veçantë, përdorimin e syzeve ose lenteve, dhe ndonjëherë trajtime të tilla si Botox. Ndërhyrja kirurgjikale është shumë rrallë e nevojshme dhe zakonisht vetëm për probleme më serioze.