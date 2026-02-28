Pas fshesës me rrymë, shtëpia duket më e ndotur? Ja pse ndodh dhe si ta zgjidhni shpejt
Nëse ju ndodh që pas fshirjes me fshesë me rrymë të keni ndjesinë se shtëpia është “më e ndotur” se më parë, nuk jeni të vetmit. Ky përshtypje paradoksale, në fakt, është më e shpeshtë sesa mendoni
Një nga arsyet më të zakonshme është vetë fshesa me rrymë. Nëse filtrat janë të bllokuar ose të konsumuar, sidomos te modelet pa një sistem cilësor HEPA, pajisja mund ta kthejë pluhurin e imët sërish në hapësirë.
Në vend se t’i mbajë mikropjesëzat, ajo i shpërndan përmes ventilimit, kështu që në ajër mbetet një shtresë e imët pluhuri, e cila më pas ulet mbi mobilie. Problem i ngjashëm ndodh edhe kur qesja është e mbushur plot, fuqia e thithjes bie dhe një pjesë e papastërtisë mbetet pas jush.
Shkak tjetër i shpeshtë është mënyra e fshirjes. Kalimi shpejt mbi dysheme, pa lëvizje të ngadalta dhe tërësore, në fakt e ngre pluhurin përpara se pajisja ta thithë.
Kjo vërehet sidomos te tapetet dhe sipërfaqet e buta, ku grimcat e imta mbeten thellë në fijet e tyre. Kur i “tundni”, ato përkohësisht përfundojnë në ajër, prandaj hapësira mund të duket më e turbullt se para pastrimit, transmeton Telegrafi.
Rol të rëndësishëm ka edhe ventilimi. Nëse gjatë ose menjëherë pas fshirjes nuk e ajrosni dhomën, pluhuri i ngritur mbetet pezull dhe krijon ndjesinë e ajrit të rëndë.
Drita e diellit që hyn nga dritarja atëherë i zbulon edhe më shumë grimcat që më parë as nuk i vërenit, ndaj përshtypja subjektive e papastërtisë bëhet edhe më e theksuar.
Nuk duhet neglizhuar as gjendja e furçës dhe e gypave të fshesës me rrymë. Nëse janë plot me qime dhe grumbullime, papastërtia mund të përhapet në dysheme në vend se të hiqet. Te dyshemetë e forta, kjo nganjëherë lë një shtresë të hollë pluhuri, e cila ndihet nën gishta vetëm pas pastrimit.
Edhe faktori psikologjik luan rol. Kur e përfundoni pastrimin, prisni rezultat të përsosur. Atëherë vini re detaje që më parë nuk i kishit vërejtur gjurmë, thërrime në qoshe ose shtresë pluhuri në rafte, gjëra që fshirja e dyshemesë në fakt as nuk është dashur t’i zgjidhë. Pritja e pastërtisë së plotë e rrit perceptimin e çdo mangësie.
Nëse keni ndjesinë se shtëpia pas fshirjes me fshesë me rrymë është më pak e freskët, zgjidhja shpesh është e thjeshtë: ndërrim i rregullt i filtrave dhe qeseve, pastrim i tërësishëm i pjesëve shtesë, lëvizje më të ngadalta gjatë fshirjes dhe ajrosje e shkurtër pas përfundimit. /Telegrafi/