Këto pllaka mos i vendosni kurrë në banjë: Duken bukur, por pastrohen me shumë mundim
Pllakat e errëta me shkëlqim dhe ato me reliev duken luksoze në sallon, por në përdorim të përditshëm mund të bëhen makth për mirëmbajtje
Kur rregullojmë banjën, shumica e njerëzve mendojnë fillimisht për pamjen e pllakave. Është e rëndësishme të duken moderne, elegante dhe të përshtaten me pjesën tjetër të interierit. Megjithatë, mjeshtrit e pllakave paralajmërojnë se pikërisht këtu bëhet shpesh gabimi për të cilin njerëzit pendohen për vite.
Pllakat që në sallon duken të shtrenjta dhe luksoze, në përdorim të përditshëm shpesh dalin shumë jopraktike, sidomos kur bëhet fjalë për pastrimin. Sipas mjeshtërve, problemi përsëritet vazhdimisht, ndërsa një zgjedhje veçohet si ndër më të këqijat.
Pllakat e errëta me shkëlqim duken shumë elegante, por tregojnë pothuajse çdo gjurmë. Në to vërehen menjëherë pikat e ujit, gëlqerja, shenjat e gishtave, pluhuri dhe njollat e sapunit. Në banjat ku uji është i fortë, ky problem bëhet edhe më i madh, prandaj sipërfaqet mund të duken të papastra vetëm disa orë pas pastrimit.
“Njerëzit i shohin nën dritat e sallonit dhe mahniten, por në jetën e përditshme kërkojnë fshirje të vazhdueshme”, shpjegojnë mjeshtrit, transmeton Telegrafi.
Edhe pllakat me reliev apo me teksturë, ndonëse janë shumë të njohura vitet e fundit, mund të shkaktojnë probleme. Sipërfaqja e tyre jo e rrafshët mban lagështinë, pluhurin dhe shtresat e gëlqeres në gropëzat e vogla, ndaj pastrohen shumë më vështirë. Me kalimin e kohës, ato mund të duken të lëna pas dore edhe kur banja pastrohet rregullisht.
Mjeshtrit paralajmërojnë edhe për pllakat tepër të lëmuara dhe të rrëshqitshme. Edhe pse duken elegante dhe minimaliste, në praktikë mund të jenë të rrezikshme kur lagen, veçanërisht në shtëpitë ku jetojnë fëmijë ose të moshuar. Për këtë arsye, më shpesh rekomandohen pllakat mat, sepse janë më të sigurta dhe më pak të rrëshqitshme.
Problem mund të jenë edhe fugat. Shumë njerëz nuk u kushtojnë rëndësi, megjithëse pikërisht ato shpesh fillojnë të duken keq të parat. Fugat e bardha në fillim duken të pastra dhe moderne, por shpejt errësohen dhe kërkojnë pastrim të shpeshtë.
Mjeshtrit zakonisht rekomandojnë fuga në nuanca më të errëta, fuga epokside më cilësore dhe fuga pak më të gjera, sepse janë më praktike për mirëmbajtje.
Sipas përvojës së tyre, zgjidhja më praktike për banjë janë pllakat e çelëta mat, me teksturë mesatare. Në to vërehen më pak gjurmët e ujit dhe papastërtitë, pastrohen më lehtë dhe janë më të sigurta për përdorim të përditshëm. /Telegrafi/