Pas 44 vjetësh, burri gjen unazën e humbur në plazh
Një burrë nga Mississippi, i cili humbi unazën gjatë një udhëtimi në plazh në vitin 1982, u ribashkua me të 44 vjet më vonë.
Darien Ladner tha se humbi unazën ndërsa merrte pjesë në një festë në plazhin Pass Christian me disa miq.
“E kërkova e kërkova, por nuk e gjeta dot”, tha Ladner.
Ai tha se madje u kthye në plazh për të kërkuar me një detektor metalesh, por nuk pati fati.
Burri mori një mesazh këtë javë nga Sammy Jewell, i cili i tha se e kishte gjetur unazën ndërsa ishte duke kërkuar thesar me detektorin e tij të metaleve në plazh.
“Nuk mund ta besoja, sepse kanë kaluar 44 vjet", tha Ladner.
Ai tha se unaza është në gjendje të shkëlqyer, përveç një gërvishtjeje të vogël. /Telegrafi/
