Pas 4 ditësh kërkime, gjenden trupat e 4 zhytësve italianë në Maldive
Qeveria e Maldiveve njoftoi se janë gjetur trupat e katër zhytësve italianë që vdiqën javën e kaluar.
Një trup, që i përkiste një anëtari të pestë të grupit, ishte gjetur tashmë pas incidentit të së enjtes.
Detajet rreth operacionit dhe kohës së tërheqjes së tyre nuk janë njoftuar ende.
Raportohet se pesë zhytësit me përvojë humbën jetën ndërsa u zhytën në një shpellë nënujore në Maldive.
“Trupat u nxorën nga një shpellë afërsisht 60 metra e thellë”, thuhet në deklaratë.
Incidenti besohet të jetë më i keqi i zhytjes në kombin e vogël të Oqeanit Indian, një destinacion i njohur turistik për shkak të vargut të tij të ishujve koralorë. /Telegrafi/