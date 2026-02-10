Parlamenti Evropian dëshiron euron digjitale si alternativë ndaj Visa dhe Mastercard
Parlamenti Evropian do të votojë për një raport mbi punën vjetore të Bankës Qendrore Evropiane, e cila përfshin një pasazh në mbështetje të euros digjitale. Votimi do të zhvillohet të martën.
Edhe pse dokumenti nuk ka efekt legjislativ, votimi për amendamentin do të tregojë publikisht se ku qëndron mbështetja për euron digjitale, transmeton Telegrafi.
Euro digjitale do të ishte një formë elektronike e parave të gatshme të lëshuara nga BQE-ja dhe do të shërbente si një formë shtesë pagese, që plotëson paratë e gatshme dhe kartat e lëshuara nga bankat komerciale.
Ndryshe nga pagesat e përditshme me karta, ku pagesat janë "private", euro digjitale do t'u lejonte qytetarëve një përdorim të drejtpërdrejtë të parave digjitale "publike", të cilat tani janë kryesisht të disponueshme në formën e parave të gatshme.
Sipas propozimit të Komisionit Evropian, euro digjitale do të përfshinte një portofol digjital që mund të përdoret si në internet ashtu edhe jashtë internetit, me pagesa që nuk mund të gjurmohen.
Propozimi për euron digjitale është rritur në rëndësi falë tensioneve ekonomike midis BE-së dhe SHBA-së, duke ofruar një alternativë ndaj Visa dhe Mastercard, dy sistemeve të pagesave me bazë në SHBA që përdoren në jetën e përditshme nga shumica e evropianëve.
Propozimi është mbështetur tashmë nga vendet e BE-së në Këshill, duke e lënë Parlamentin si bashkë-legjislaturin e fundit që merr një qëndrim mbi dosjen.
Megjithatë, Parlamenti po përjeton një bllokim politik, me eurodeputetët që punojnë mbi propozimin që kanë vështirësi të bien dakord mbi një vizion të përbashkët për dizajnin e euros digjitale.
Në veçanti, raportuesi kryesor mbi dosjen, eurodeputeti spanjoll i qendrës së djathtë, Fernando Navarrete, po propozon të zvogëlojë fushëveprimin e euros digjitale, për shembull duke e dizajnuar atë vetëm për përdorim jashtë linje. Në këtë skenar, euro digjitale nuk do të ishte një mjet alternativ pagese ndaj Visa dhe Mastercard.
Ndërsa Partia Popullore Evropiane e qendrës së djathtë ka të ngjarë të jetë e ndarë në votim për propozimin, shumë parti të ekstremit të djathtë kanë shprehur mospajtim të ashpër ndaj propozimit. Javën e kaluar, partia spanjolle e ekstremit të djathtë Vox i kërkoi Komisionit Evropian ta tërheqë atë tërësisht.
Në fragmentin që do të votohet të martën, të parë nga Euronews, nënshkruesit kërkojnë mbështetje për "një euro digjitale online dhe offline" që "duhet të kontribuojë në mbrojtjen e qasjes universale në pagesa" dhe të mos mbështetet vetëm te ofruesit privatë dhe jo-evropianë.
Nënshkruesit e përshkruajnë dizajnin dhe fushëveprimin e euros digjitale si në propozimin e Komisionit Evropian: "një plotësues i shërbimeve bankare private dhe të parave të gatshme për të forcuar sovranitetin monetar evropian, për të zvogëluar fragmentimin në pagesat me pakicë dhe për të mbështetur integritetin dhe qëndrueshmërinë e tregut të vetëm".
Fragmenti në raport, i cili mbështet propozimin origjinal të Komisionit Evropian me një fushëveprim më të gjerë për euron digjitale, u propozua nga eurodeputeti italian Pasquale Tridico i Lëvizjes Pesë Yje, i cili aktualisht është në grupin e Majtë në Parlamentin Evropian.
"Sot ne jemi plotësisht të varur nga lojtarët e mëdhenj amerikanë - Visa dhe Mastercard - dhe kjo e bën BE-në të dobët dhe të varur nga vendimet e Trump", tha Tridico për Euronews, duke shtuar se vonesat dhe bojkotet nga pakicat në Parlamentin Evropian janë "kundërproduktive".
"Nëse presidenti amerikan do të zgjohej një ditë dhe do të vendoste t'i shkëpuste evropianët nga qarqet digjitale të pagesave, qytetarët evropianë nuk do të ishin më në gjendje të bënin blerje duke përdorur kartat e kreditit, të cilat janë deri tani mjeti më i përdorur gjerësisht i pagesës sot", shtoi ai.
Amendamenti në mbështetje të euros digjitale ka tërhequr mbështetjen e eurodeputetëve nga disa grupe politike, duke përfshirë Partinë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë, Socialistët dhe Demokratët, Renew Europe, të Gjelbrit dhe të Majtën.
Vëllezërit e Italisë, partia e kryeministres italiane Giorgia Meloni në grupin e Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR), do të votojnë në favor të amendamentit, sipas një zyrtari të Parlamentit që foli me Euronews në kushte anonimiteti.
Në kohën e publikimit, asnjë eurodeputet tjetër nga ECR, Patriotët për Evropën ose Evropa e Kombeve Sovrane nuk ka shprehur mbështetje. /Telegrafi/