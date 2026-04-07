Paris Saint-Germain dëshiron të vjedhë një tjetër yll nga Barcelona
Frenkie De Jong është përsëri protagonist në mjedisin e Barcelonës, jo vetëm për shkak të rikthimit të tij pas lëndimit, por edhe për shkak të interesit të Paris Saint-Germain.
Mesfushori holandez është bërë një lojtar kyç në pjesën vendimtare të sezonit, ku skuadra kryeson lehtësisht La Ligën. Megjithatë, ndërsa fokusi sportiv është pozitiv, prapa skenave po fillon të shfaqet një skenar që mund të gjenerojë tension në treg.
Sipas mediumit Sports Illustrated, Paris Saint-Germain e ka vënë syrin te Frenkie De Jong si një nga objektivat e saj kryesorë për të forcuar mesfushën.
Klubi francez është në kërkim të një lojtari që sjell kontroll, ritëm dhe ekuilibër, cilësi që përcaktojnë stilin e futbollistit të Barcelonës.
🇫🇷 PSG presentó una oferta de €55M, en distintas cuotas, para quedarse con Frenkie de Jong en el próximo verano.
🇪🇸 Al Barcelona no le convence el precio que ofrecen los parisinos ni los métodos de pago.
Luis Enrique beson se do të përshtatej në mënyrë të përkryer në sistemin e tij, gjë që e ka shtyrë PSG-në të fillojë lëvizje diskrete.
Nuk do të ishte hera e parë që klubi parisien është përpjekur të marrë lojtarë nga klubi katalunas, duke shkaktuar shqetësim në institucionin katalunas.
Barcelona nuk e mendon lehtë largimin e Frenkie De Jong, të cilin e konsideron një lojtar strukturor në projektin e tyre.
Holandezi ka një kontratë deri në vitin 2029, gjë që i jep klubit një pozicion të fortë në çdo negociatë.
Megjithatë, burime pranë Barcelonës sugjerojnë se një ofertë afër 70 milionë eurosh mund të hapë derën për largimin e tij.
Për momentin, oferta e Paris Saint-Germain është larg asaj shifre, me një gamë që nuk do të kalonte 55 milionë. /Telegrafi/