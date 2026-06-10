Parashikimet “e çmendura” të lojtarëve të Man Utd për Botërorin 2026
Manchester United do të jetë një nga klubet më të përfaqësuara në Kupën e Botës, me mbi 10 lojtarë të ftuar nga kombëtaret e tyre përkatëse në turneun më të madh të futbollit.
Në prag të turneut, disa prej lojtarëve të “Djajve të Kuq” janë pyetur për favoritët e tyre për ta fituar Botërorin.
Siç pritej, shumica kanë zgjedhur vendet e tyre, por pyetja për “parashikimet e çuditshme” ka sjellë përgjigje mjaft interesante.
Who's winning the #FIFAWorldCup? 👀🏆 pic.twitter.com/IbJQSaQTWj
— Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026
Joshua Zirkzee ka parashikuar që Curaçao mund të fitojë një ndeshje në turne, ndërsa Diogo Dalot beson se Kolumbia do të arrijë deri në çerekfinale.
Portieri Tom Heaton ka bërë një parashikim të pazakontë duke thënë se Scott McTominay mund të ndëshkohet me karton të kuq gjatë turneut.
Megjithatë, deklarata më befasuese vjen nga Manuel Ugarte.
Mesfushori uruguaian ka parashikuar se bashkëlojtari i tij te Manchester United, Bruno Fernandes, nuk do të arrijë të shënojë asnjë gol në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/