Paraqitje magjike e Xherdan Shaqirit në Zvicër: Het-trik dhe asist për ta mposhtur Zurichun
Xherdan Shaqiri ka qenë ylli kryesor i Baselit në fitoren e vështirë në udhëtim te Zurichu.
Basel triumfoi me rezultat 3-4, duke arritur të kthehet dy herë nga disavantazhi, ku protagonisti kryesor ishte ylli gjilanas, me një het-trik si dhe një asistim.
Zurichu kaloi herët në epërsi përmes Phaeton, që mori një asistim të bukur nga Bledian Krasniqi (1’).
Sidoqoftë, pas një kundëraksioni, Shaqiri përfitoi nga asistimi i Otele për të barazuar rezultatin (11’).
Zurichu e riktheu epërsinë falë Keny që ishte i saktë nga pika e bardhë (43’), por gjashtë minuta më vonë – Shaqa doli sërish në skenë, këtë herë me një parabolë mahnitëse e la të shtangur portierin (45+3’).
Shaqiri pastaj dhuroi një asistim maestral te Otele, i cili shënoi për ta përmbysur epërsinë (51’).
Zurichu s’u dorëzua dhe barazoi rezultatin falë Reverson (64’), mirëpo në minutën e fundit të takimit Shaqiri shënoi sërish për ta kompletuar het-trikun dhe vulosi fitoren e Baselit (90+4’).
Kësisoj, “SofaScore” i dha notën më të lartë të mundshme, plot 10.0.
Baseli renditet në pozitën e katërt me 36 pikë ndërsa Zurichu zë pozitën e tetë me 25 sosh. Shaqa ndërkohë shkon në kuotën e nëntë golave, vetëm tre më pak se top golashënuesi i Young Boys Bedia./Telegrafi/