Parandaloni miligonat duke përdorur këto metoda natyrale
Milingonat në kuzhinë janë një problem i zakonshëm që ndodh për shkak të ushqimit të disponueshëm. Edhe pse shumë njerëz përdorin mjete kimike, metodat natyrale si uthulla, limoni dhe erëzat mund të jenë po aq efektive.
Shfaqja e milingonave në kuzhinë është një problem i zakonshëm, dhe megjithëse ato nuk janë domosdoshmërisht të rrezikshme, ato mund të jenë një shqetësim serioz kur shfaqen pranë ushqimit.
Ekspertët theksojnë se heqja e milingonave individuale nuk e zgjidh problemin - është thelbësore të gjesh shkakun e mbërritjes së tyre dhe të zbatosh metodat e duhura.
Milingonat zakonisht vijnë në kërkim të ushqimit, veçanërisht sheqerit dhe ushqimit të mbetur. Kur gjejnë një burim ushqimi, ato lënë pas gjurmë aromash që i ndjekin milingonat e tjera.
Prandaj, vetëm heqja e milingonave të dukshme nuk ka një efekt afatgjatë - është e nevojshme të hiqet burimi i ushqimit dhe të ndërpriten shtigjet e tyre të lëvizjes.
Në vend të agjentëve kimikë, shumë zgjedhin zgjidhje natyrale që janë më të sigurta për familjen. Metodat më efektive përfshijnë:
Uthull dhe ujë
Një përzierje uthulle dhe uji vepron si një ilaç natyral kundër milingonave. Përveçse largon milingonat, ajo gjithashtu fshin gjurmët e tyre të aromës dhe i pengon ato të kthehen.
Lëng limoni
Vetitë acidike të limonëve kanë një efekt të ngjashëm - ato ndërpresin komunikimin midis milingonave dhe çorientojnë koloninë.
Kanellë dhe erëza
Kanella, karafilët dhe erëza të ngjashme nuk i vrasin milingonat, por i largojnë ato në mënyrë efektive për shkak të erës së tyre të fortë, e cila i bezdis.
Vajra esencialë (mente, livando, pemë çaji)
Këto vajra veprojnë si parandalues natyralë dhe mund të përdoren për të mbrojtur hyrjet, dritaret dhe çarjet.
Sodë buke dhe sheqer
Ky kombinim përdoret shpesh si kurth - sheqeri tërheq milingonat, ndërsa soda ka një efekt të dëmshëm në sistemin e tyre tretës.