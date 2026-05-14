Paralajmërim për rritjen e çmimeve të aeroplanit në Evropë, të pashmangshme për shkak të luftës me Iranin
Çmimet më të larta të biletave për udhëtarët ajrorë në Evropë janë "të pashmangshme" për shkak të kostos së lartë të karburantit për aeroplanë, sipas kreut të Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror.
Edhe pse disa linja ajrore kanë ulur çmimet e tyre evropiane kohët e fundit për shkak të mungesës së kërkesës, Willie Walsh tha se nuk kishte asnjë mënyrë që linjat ajrore të mund të përballonin kostot shtesë me kalimin e kohës, transmeton Telegrafi.
Ai i tha BBC-së se ende ekzistonte shqetësimi se industria në Mbretërinë e Bashkuar mund të përballej me mungesa karburanti gjatë verës, megjithëse këmbënguli se nuk kishte nevojë për panik.
Megjithatë, ai vuri në dukje se edhe nëse Ngushtica e Hormuzit rihapet nesër, ndikimi i ndërprerjeve të shkaktuara nga konflikti në Lindjen e Mesme mund të ndihet ende vitin e ardhshëm.
Një zëdhënës i qeverisë tha se linjat ajrore të Mbretërisë së Bashkuar ishin "të qarta se aktualisht nuk po shohin mungesë karburanti për aeroplanë".
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit si rezultat i konfliktit në Iran ka pasur një ndikim dramatik në çmimet e karburantit për aeroplanë dhe ka ngritur shqetësime për mungesa të mundshme në muajt në vijim.
Evropa, dhe veçanërisht Mbretëria e Bashkuar, zakonisht varen shumë nga importet nga rajoni dhe janë përpjekur të gjejnë furnizime alternative.
Javën e kaluar, për shembull, BE tha se nuk kishte asnjë arsye rregullatore pse karburanti i avionëve me cilësi amerikane nuk duhet të përdoret nga linjat ajrore evropiane, me kusht që futja e tij të menaxhohej me kujdes.
Të mërkurën, komisioneri i energjisë i BE-së, Dan Jorgensen, tha se nuk priste një mungesë serioze në afat të shkurtër, por nuk mund të përjashtonte problemet e furnizimit në afat më të gjatë.
Drejtori ekzekutiv i operatorit të udhëtimit Tui, Sebastien Ebel, tha gjithashtu se nuk priste mungesa gjatë muajve të ardhshëm.
Por Walsh tha se ende kishte shqetësime për operatorët e Mbretërisë së Bashkuar.
"Mendoj se problemi kryesor me të cilin përballet Mbretëria e Bashkuar është koha. Normalisht pritet të shihni një rritje prej 25% të fluturimeve dhe kërkesave për karburant në muajt korrik dhe gusht krahasuar, le të themi, me marsin", shpjegoi ai.
"Mendoj se shqetësimi do të jetë se nëse nuk sigurohet furnizim i mjaftueshëm alternativ, mund të ketë disa mungesa kur të hyjmë në periudhën kulmore të verës", shtoi ai.
Megjithatë, ai theksoi se nuk kishte arsye për panik dhe se anulimi i përhapur i fluturimeve mund të shmangej.
Rritja e çmimeve të karburantit është reflektuar tashmë në koston e fluturimeve të gjata, disa prej të cilave kanë parë rritje të konsiderueshme.
Por sipas drejtuesve të linjave ajrore, disa çmime në Evropë në fakt kanë rënë sepse transportuesit kanë futur zbritje në një përpjekje për të bindur udhëtarët e pavullnetshëm të fluturojnë.
Megjithatë, Walsh këmbënguli se kjo situatë nuk do të zgjaste.
"Nuk ka asnjë mënyrë që linjat ajrore të mund të përballojnë kostot shtesë që po përjetojnë", shpjegoi ai.
"Mund të ketë disa raste kur linjat ajrore do të bëjnë zbritje për të stimuluar një fluks trafiku... por me kalimin e kohës është e pashmangshme që çmimi i lartë i naftës do të reflektohet në çmime më të larta të biletave", theksoi ndër tjera.
Ai shtoi se ndërprerja e furnizimeve me naftë bruto dhe dëmtimi i objekteve të rafinimit në Gjirin nënkuptojnë se edhe nëse Ngushtica e Hormuzit do të rihapej tani, çmimet e karburantit nuk ka gjasa të ulen shpejt.
"Sido që ta shikoni, mendoj se ky problem do të vazhdojë për disa muaj që do të vijnë dhe mund të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm", tha ai.
Një zëdhënës i qeverisë shtoi se furnizuesit e karburantit mbajnë "stoqe karburanti të furnizuara për të mbështetur qëndrueshmërinë e tyre" dhe se qeveria po punonte me industrinë e aviacionit për të mbajtur fluturimet në funksionim, si dhe po konsultohej mbi "masat për të ndihmuar linjat ajrore të planifikojnë orare realiste fluturimesh të cilat do të shmangin ndërprerjet e minutës së fundit dhe do të mbrojnë pushimet". /Telegrafi/