Paralajmërim nga Holanda, vendi mund të mos ketë mjaftueshëm gaz nëse dimri është i ashpër
Holanda mund të hyjë në dimër me rezerva të pamjaftueshme të gazit natyror, nëse vendi përballet me një dimër veçanërisht të ftohtë, ka paralajmëruar Gasunie, kompania shtetërore holandeze përgjegjëse për infrastrukturën e gazit.
Sipas Gasunie, Holanda nuk do të arrijë objektivin kombëtar prej 115 TWh gaz të depozituar, sasi që përfaqëson rreth gjysmën e konsumit vjetor të vendit, transmeton Telegrafi.
Kompania thekson se mosarritja e këtij objektivi nuk do të thotë automatikisht se Holanda do të mbetet pa gaz, por paralajmëron se pa masa shtesë nga qeveria, vendi nuk është i përgatitur sa duhet për skenarin e një prej dimrave më të ashpër të 30 viteve të fundit.
Problemi kryesor është ekonomik. Aktualisht, çmimet e gazit për muajt e verës janë më të larta se çmimet e pritshme për dimrin, duke e bërë jo fitimprurëse blerjen e gazit tani për ta ruajtur dhe shitur gjatë dimrit.
Më 23 gusht, rezervuarët holandezë ishin vetëm 44.26 për qind të mbushur, ndërsa objektivi kombëtar është rreth 80 për qind deri më 1 nëntor. Kjo ishte norma më e ulët e mbushjes në Bashkimin Evropian mes vendeve për të cilat kishte të dhëna të disponueshme.
Situata është komplikuar edhe më tej nga zhvillimet ndërkombëtare. Çmimet evropiane të gazit janë rritur ndjeshëm, ndërsa pasiguritë rreth Ngushticës së Hormuzit kanë shtuar shqetësimet për furnizimet me LNG nga Katari.
Valët e të nxehtit gjatë verës kanë krijuar një tjetër problem. Temperaturat rekord kanë rritur kërkesën për energji elektrike për kondicionerët, ndërsa thatësira dhe temperaturat e larta kanë reduktuar prodhimin nga hidrocentralet dhe disa centrale bërthamore. Si pasojë, kompanitë energjetike janë detyruar të përdorin më shumë gaz për prodhimin e energjisë.
Qeveria holandeze ka autorizuar kompaninë shtetërore EBN të depozitojë deri në 80 TWh gaz në rast se kompanitë private nuk arrijnë objektivat. Megjithatë, Gasunie thotë se edhe kjo ndërhyrje nuk po e përshpejton mjaftueshëm mbushjen e rezervave.
Gasunie ka paralajmëruar më herët Ministrinë holandeze të Klimës dhe Rritjes së Gjelbër për ritmin e ngadaltë të mbushjes së rezervuarëve.
Tani, sipas kompanisë, vendimi për masat e mëtejshme i takon qeverisë.
Rreziku kryesor nuk është mungesa e menjëhershme e gazit, por mundësia që një dimër ekstrem ta vendosë sistemin energjetik holandez nën presion të madh. /Telegrafi/