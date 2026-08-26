Hungaria e quan Rusinë 'kërcënim për Evropën dhe rendin global' në dokumentin e udhëzimeve të OKB-së
Hungaria e ka përshkruar Rusinë si një "kërcënim për Evropën dhe rendin global" në udhëzimet për delegacionin e saj që do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së muajin e ardhshëm, raportoi Der Spiegel më 26 gusht.
Ky veprim shënon një ndryshim dramatik në qëndrimin e Hungarisë që kur kryeministri Peter Magyar mundi Viktor Orbanin, i cili është miqësor me Rusinë, në zgjedhjet e mëparshme të këtij viti.
"Hungaria dënon agresionin ushtarak rus dhe mbështet plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht", thuhet në dokument.
"Sjellja e Rusisë përbën një kërcënim për Hungarinë, Evropën dhe rendin global", shton ai, transmeton Telegrafi.
Qeveria e Hungarisë ka marrë një qëndrim më pro-evropian sesa paraardhësi i saj. Orban konsiderohej gjerësisht si një nga udhëheqësit më miqësorë me Rusinë në Evropë.
Në javët e fundit, Budapesti dhe Kievi kanë ndërmarrë hapa pajtues ndaj njëri-tjetrit. Më 19 gusht, Ministri i Jashtëm Andrii Sybiha vlerësoi mbylljen nga Hungaria të një hetimi për pastrim parash ndaj një konvoji bankar ukrainas nga fillimi i pranverës, duke shtuar se "vënia e basteve mbi retorikën anti-ukrainase për përfitime të brendshme nuk jep asgjë tjetër veçse disfatë politike dhe turp".
Autoritetet hungareze kishin sekuestruar dy automjete bankare në mars që udhëtonin nga Austria në Ukrainë, të cilat po transportonin një ngarkesë parash dhe ari me vlerë rreth 82 milionë dollarë, duke pretenduar se po hetonin një skemë pastrimi parash.
Më parë, qeveria e re e Hungarisë zyrtarisht rrëzoi një ndalim nëntëmujor për median ukrainase të vendosur nga ish-administrata e Viktor Orban, ndërsa vendi kërkonte të përmirësonte lidhjet me Ukrainën, shkroi në Facebook më 19 qershor Ministri i Marrëdhënieve Sociale dhe Kulturës i Hungarisë, Zoltan Tarr.
Pasi një marrëveshje midis Kievit dhe Budapestit hoqi një pengesë kyçe në qershor, të 27 shtetet anëtare të BE-së dhanë dritën jeshile për të hapur grupin e parë të negociatave të pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë. /Telegrafi/