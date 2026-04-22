Paraburgimi ndaj 19 të dyshuarve për skema piramidale dhe bixhoz të paligjshëm në Mitrovicë
Gjykata Themelore në Mitrovicë ua caktoi paraburgimin 19 të pandehurve për “Organizimin e skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”.
“Gjykata Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, përmes gjyqtares së procedurës paraprake, Marigona Lajqi, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj nëntëmbëdhjetë (19) të pandehurve, për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”, vepër kjo e dënueshme sipas nenit 294 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Masa e paraburgimit iu është caktuar të pandehurve me inicialet: A.B., D.S., N.M., B.M., R.S., A.I., B.I., B.S., F.M., M.S., B.B., A.R., A.M., N.H., D.M., A.M., Sh.A., Xh.S., F.D.
Paraburgimi sipas aktvendimit, të pandehurve u llogaritet nga data 18.04.2026, е do të zgjasë deri me datën 18.05.2026”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë.