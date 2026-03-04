Pamjet me syzet inteligjente të Meta-s shqyrtohen nga kontraktorë njerëzorë
Një raport i ri thotë se transmetimet video nga syzet inteligjente Meta Ray-Ban dërgohen për shqyrtim nga shënuesit e të dhënave njerëzore në Kenia, dhe se pamjet filmike përfshijnë përmbajtje të ndjeshme që supozohet të përjashtohen.
Denoncuesit thonë se videoja e parë nga kontraktorët e palëve të treta të përdorura nga Meta përfshin gjithçka, nga njerëzit që bëjnë seks deri te kartat bankare, transmeton Telegrafi.
Syzet inteligjente Meta Ray-Ban mund të kapin video në dy mënyra. Së pari, mund të aktivizoni manualisht regjistrimin e videos për të kapur pamje nga këndvështrimi.
Kjo mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer pa duar për të regjistruar përvoja si një udhëtim me karrocë, si dhe incidente që mund të ndodhin gjatë drejtimit të makinës ose çiklizmit.
Së dyti, mund të përdorni funksionin e IA-së për të bërë pyetje në lidhje me çfarëdo që shikoni përmes syzeve. Është e kuptueshme që ky përpunim i IA-së trajtohet në serverat e Meta-s dhe për këtë arsye pamjet filmike duhet t'u dërgohen këtyre për analizë.
Megjithatë, një raport nga faqja suedeze SVD thotë se pamjet filmike u dërgohen shënuesve të të dhënave njerëzore, puna e të cilëve është të identifikojnë manualisht objektet e shikuara në këto video.
Një punëtor nga një kontraktor i palës së tretë me seli në Kenia thotë se këto pamje filmike ndonjëherë përfshijnë përmbajtje shumë të ndjeshme.
Punëtorët në Kenia thonë se ndihet e pakëndshme të shkosh në punë. Ata tregojnë për video thellësisht private, të cilat duket se vijnë direkt nga shtëpitë perëndimore, nga njerëz që përdorin syze në jetën e tyre të përditshme. Disa përshkruajnë materiale video që tregojnë vizita në banjo, seks dhe momente të tjera intime.
“Dikush mund të ketë qenë duke ecur me syze, ose rastësisht i ka mbajtur ato, dhe pastaj partneri i personit ishte në banjo, ose sapo kishte dalë lakuriq”, thotë një punonjës.
Rrethanat në të cilat janë kapur këto video të ndjeshme janë shumë të paqarta nga raporti. Për shembull, ka referencë për njerëz që mbajnë syze gjatë marrëdhënieve seksuale, gjë që do të duket të jetë një përdorim shumë i qëllimshëm.
Megjithatë, kjo gjithashtu duket se tregon se pamjet filmike dërgohen për shqyrtim edhe kur dikush po regjistron manualisht në vend që të përdorë Meta AI.
Padyshim që ka mungesë transparence në lidhje me atë se çfarë pamjesh filmike i dërgohen Meta-s kur përdoret funksioni i AI-së. Për shembull, nëse shikoni një makinë dhe i kërkoni Meta-s të identifikojë markën dhe modelin, në cilin moment ndalon dërgimin e pamjeve filmike? A është pesë sekonda më vonë, 10 sekonda, 30 sekonda? A është sapo pyetja të jetë përgjigjur, apo vazhdon regjistrimin në rast se bëni pyetje të mëtejshme?
Kushtet e përdorimit të vetë kompanisë janë jashtëzakonisht të paqarta.
Kushtet përcaktojnë se "në disa raste, Meta do të shqyrtojë ndërveprimet tuaja me IA-të, duke përfshirë përmbajtjen e bisedave tuaja me ose mesazheve me IA-të, dhe ky shqyrtim mund të jetë automatik ose manual (njerëzor)".
SVP thotë se kur i kërkoi Metës detaje, kompania thjesht i referoi ata përsëri te Kushtet e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë.
Çuditërisht, raporti thotë se faqja analizoi trafikun e rrjetit për të parë se çfarë po dërgohej, por më pas nuk jep absolutisht asnjë informacion.
Kur më pas analizohet trafiku i rrjetit nga aplikacioni, shihet se telefoni ka kontakt të shpeshtë me serverat Meta në Luleå, Suedi dhe Danimarkë.
Ish-punonjësit e Meta thonë se të dhënat e ndjeshme nuk supozohet të dërgohen për shqyrtim njerëzor, por kjo mbështetet në identifikimin algoritmik të atyre të dhënave të ndjeshme, i cili nuk është gjithmonë i suksesshëm. /Telegrafi/