Pamjet e kamerave të shkollës shfaqin momentet e sulmit amerikano-izraelit në Iran
Pamjet nga kamerat e sigurisë (CCTV) kanë zbuluar detaje tronditëse nga sulmi i forcave amerikane dhe izraelite pranë një shkolle djemsh në qytetin Qazvin, Iran, gjatë ditës së parë të konfliktit të fundit në rajon.
Sulmi ka rezultuar me vdekjen e një adoleshenti, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë e civilëve dhe fëmijëve në zonat e përfshira nga konfliktet.
Sipas ekspertëve dhe dëshmitarëve vendas, goditja ndodhi shumë pranë shkollës, duke shkaktuar panik midis nxënësve dhe komunitetit lokal. Autoritetet iraniane kanë konfirmuar humbjen e jetës së adoleshentit, ndërsa po vazhdojnë hetimet për rrethanat e sakta të sulmit.
Ndërkohë, në ditën e parë të sulmeve u godit edhe shkolla Shajareh Tayyebeh, në qytetin jugor të Minab.
Sipas autoriteteve iraniane, të paktën 168 persona humbën jetën, megjithëse disa zyrtarë iranianë kanë deklaruar publikisht se numri i viktimave mund të jetë më i lartë.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka theksuar se një hetim për këtë sulm është në vazhdim. Pete Hegseth, sekretari amerikan i mbrojtjes, ka insistuar se “ne kurrë nuk synojmë civilët”. /Telegrafi/