Pamje të rralla shkencore - "xixëllonja fantazmë" shfaqet pranë bregut të Argjentinës
Shkencëtarët kanë arritur të filmojnë për herë të parë pas shumë vitesh një krijesë të jashtëzakonshme të thellësive të detit – një “xixëllonjë fantazmë” gjigante pranë bregut të Argjentinës.
Ky moment i rrallë u dokumentua nga Instituti Oqeanik Schmidt, i cili ka publikuar pamjet e jashtëzakonshme që kanë tërhequr vëmendjen e publikut në mbarë botën, shkruan bbc.
Specia e xixëllonjës, e njohur me emrin shkencor Stygiomedusa gigantea, është shumë e rrallë dhe është regjistruar rreth 130 herë gjatë më shumë se një shekulli. Kjo e bën çdo pamje të saj një ngjarje të jashtëzakonshme për shkencëtarët dhe dashamirësit e natyrës.
Xixëllonja mund të rritet deri në 11 metra në diametër, ndërsa tentakulat e saj mund të arrijnë deri në 10 metra gjatësi, duke i dhënë një pamje mbresëlënëse dhe pothuajse të frikshme.
Megjithë madhësinë e saj impozante, ajo nuk paraqet rrezik për njeriun: nuk pickon dhe ushqehet kryesisht me plankton dhe peshq të vegjël.
Video e xixëllonjës u bë shpejt virale në rrjetet sociale, pasi pamja e saj e çuditshme, pothuajse jashtëtokësore, e bëri atë të duket si një krijesë nga një tjetër planet.
Ky zbulim i rrallë jo vetëm që fascinon me bukurinë dhe madhështinë e jetës së thellësive të oqeanit, por gjithashtu shton njohuritë tona për ekosistemet e thella dhe krijesat enigmatike që i banon ato. /Telegrafi/