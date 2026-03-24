Pamje të frikshme nga Lvivi, droni rus përplaset me një ndërtesë në mes të ditës
Dy persona janë plagosur pasi një dron rus goditi një ndërtesë banimi në qendrën historike të qytetit perëndimor ukrainas të Lvivit.
Sulmi vjen mes një sulmi të rrallë gjatë ditës nga Rusia, në të cilin më shumë se 400 dronë janë ngritur në qiell drejt Ukrainës, transmeton Telegrafi.
Imazhe dhe pamje të sulmit po qarkullojnë në mediat sociale, me një video që tregon momentin kur goditet ndërtesa. Një tjetër tregon flakët që dalin nga ndërtesa pas sulmit.
Sipas guvernatorit rajonal, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s është dëmtuar dhe dy persona janë plagosur.
Kryebashkiaku i qytetit Andriy Sadovyi tha se shërbimet e emergjencës ishin dërguar në vendngjarje.
Lvivi ndodhet qindra milje në perëndim të vijës së frontit të luftës dhe disa dhjetëra milje larg kufirit polak. /Telegrafi/
russians launched a drone attack on the centre of Lviv during broad daylight. The strike damaged buildings listed as UNESCO World Heritage Sites #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/Lci6aYV65E
— Center for Countering Disinformation (@CforCD) March 24, 2026