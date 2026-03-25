Pamje që tregojnë Samsung Galaxy A57 duke u çmontuar
Galaxy A57 i Samsung është vendosur të lansohet sot së bashku me Galaxy A37, por të dy telefonat kanë qenë subjekt i rrjedhjeve të panumërta, duke përfshirë listat e dyqaneve në internet dhe madje edhe rishikimet praktike të videove.
Shtesa më e fundit është një video e plotë për A57, e cila përfundoi në duart e PBKreviews, transmeton Telegrafi.
Procedura e grisjes është mjaft e thjeshtë dhe fillon me hapat e zakonshëm të heqjes së kornizës së SIM dhe ngrohjes së xhamit për të liruar ngjitësin e tij.
Nga atje, pjesët e brendshme kryesore mbahen me 18 vida Phillips. Heqja e disa vidhave dhe kabllove lidhëse të tjera çliron panelin kryesor, i cili strehon kamerat e trefishta në njërën anë dhe çipin dhe komponentët e tjerë kryesorë në anën e pasme.
Ashtu si parashikuan rrjedhjet, A57 sjell një kamerë ultra të gjerë 12 MP së bashku me një aparat fotografik kryesor 50 MP me OIS në mes dhe një kamerë makro 5MP poshtë saj.
Gjithashtu mund të shihet chipseti, i cili nuk është tjetër veçse Exynos 1680 (E8865) i Samsung.
Më e rëndësishmja, bateria 5,000 mAh e A57 mbahet përmes një qese ngjitëse, e cila do ta bëjë shumë më të lehtë zëvendësimin e baterive.
Dhoma e avullit të telefonit është e fshehur poshtë baterisë dhe është pak më e madhe se ajo në Galaxy A56, e cila duhet të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të termave. Në fund, Galaxy A57 fiton një rezultat riparueshmërie 9/10. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com