Pamje që thyejnë zemrën: Reagimi prekës i familjes së yllit të Brazilit pasi ai nuk u ftua në Botëror
Përzgjedhja zyrtare e Brazilit me 26 lojtarë për Kupën e Botës i ka dhënë një goditje të rëndë sulmuesit të Chelseat, Joao Pedro.
Familjarët e tij më të afërt u tronditën dhe u dëshpëruan thellësisht, ndërsa pamje prekëse që kapnin reagimin e tyre të sinqertë ndaj lënies jashtë të sulmuesit u bënë shpejt virale në rrjetet sociale, të hënën në mbrëmje.
Sulmuesi i Chelseat ishte ndoshta “viktima” më e madhe e mbrëmjes, pasi trajneri Carlo Ancelotti prezantoi në Rio de Janeiro një listë të mbushur me yje.
Pavarësisht se Pedro po kalon një sezon debutues të jashtëzakonshëm te Chelsea, me 15 gola dhe pesë asistime në Ligën Premier, vendi i tij iu dha sulmuesit të Lyonit, Endrick, dhe Luiz Henriques së Zenitit.
🇧🇷💔 João Pedro’s family waited all evening for Carlo Ancelotti to call up João Pedro for the World Cup… but in the end, his name was never announced.
— CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2026
Dhimbja u transmetua live, teksa familja e lojtarit, e rrethuar nga dekorime festuese, e kuptoi se emri i tij nuk do të lexohej.
Pavarësisht zhgënjimit të madh që do ta humbasë turneun në Amerikën e Veriut, 24-vjeçari me tetë paraqitje me Kombëtaren tregoi dinjitet të madh kur foli publikisht për këtë vendim.
“I dhashë maksimumin në çdo moment. Fatkeqësisht, nuk ishte e mundur të realizoja këtë ëndërr për ta përfaqësuar vendin tim në një Kupë Bote, por mbetem i qetë dhe i përqendruar, ashtu siç mundohem të jem gjithmonë”.
“Gëzimet dhe zhgënjimet janë pjesë e futbollit. Që tani, u uroj fat të gjithë atyre që janë atje. Unë do të jem thjesht një tifoz tjetër, duke i mbështetur që ta sjellin titullin e gjashtë në shtëpi”, ka shkruar Pedro./Telegrafi/