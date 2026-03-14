Pamje e çuditshme nga Shkupi shkakton të qeshura: Si e ka bërë këtë?
Një skenë e pazakontë nga Shkupi ka tërhequr vëmendjen e përdoruesve të Facebookut, duke shkaktuar të qeshura dhe habi.
Në një fotografi që po qarkullon masivisht në rrjet, një burrë shihet duke mbajtur diçka të pazakontë në ballkon. Gjegjësisht, kalin.
Pyetjet lindin natyrshëm: Çfarë mban? Si e bëri këtë? Pse? Përgjigjet duket se mungojnë, por në Ballkan, shpjegimi i situatave të tilla shpesh konsiderohet një detyrë e vështirë.
Pamja ka bërë xhiron e rrjetit, duke bërë që shumë përdorues të komentojnë me humor dhe habi, duke u përpjekur të gjejnë një kuptim pas kësaj skene të pazakontë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate