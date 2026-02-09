Palmer mbetet i paprekshëm te Chelsea, pavarësisht interesimit të madh
Cole Palmer ka vendosur t’i japë fund zërave të shumtë që kanë qarkulluar javët e fundit mbi një largim të mundshëm nga Chelsea.
Mesfushori anglez ka mohuar kategorikisht çdo interes apo negociatë me Manchester United, duke theksuar se ndodhet në një moment stabil si në aspektin sportiv ashtu edhe personal.
Ai është shprehur i bezdisur nga spekulimet e vazhdueshme dhe ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet nga ‘Stamford Bridge’ në këtë fazë të karrierës.
Reagimi i Palmer ishte i drejtpërdrejtë, duke dërguar një mesazh të qartë jo vetëm për Manchester United, por edhe për zhurmën mediatike që shpesh shoqëron futbollistët e rinj në Ligën Premier.
Nga ana e Chelseat, deklaratat e tij janë pritur pozitivisht, pasi përforcojnë ndjesinë e qetësisë dhe stabilitetit brenda skuadrës.
Në fushë, forma e Palmer shpjegon qartësinë e tij mendore, ai po rikthehet në versionin e tij më të mirë, duke qenë gjithnjë e më vendimtar në lojën ofensivë të Chelseat.
Liria mes linjave, besimi në vendimmarrje dhe rritja e përgjegjësive kanë bërë që mesfushori të ndjehet sërish protagonist në Ligën Premier, ndërsa stafi teknik vlerëson pjekurinë e tij në menaxhimin e momenteve të ndeshjes.
Palmer ka shprehur gjithashtu mbështetje të plotë për trajnerin Liam Rosenior, duke nënvizuar besimin në projektin aktual dhe mënyrën e punës së tij.
Kjo marrëdhënie, e ndërtuar mbi dialog dhe besim reciprok, konsiderohet si një element kyç për zhvillimin e lojtarit në një ambient të ri dhe kërkues.
Për Palmer, Liga Premier mbetet skena ideale për t’u konsoliduar në elitën e futbollit anglez.
Pavarësisht interesimit nga klube të tjera, ai është i fokusuar te performanca dhe progresi i tij me Chelsean, duke lënë mënjanë çdo zë të afateve kalimtare.
Mesazhi për tregun është i qartë, e tashmja dhe e ardhmja e afërt e Cole Palmer janë të lidhura ngushtë me ‘Stamford Bridge’. /Telegrafi/