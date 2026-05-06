“Pako” me drogë në rrugën Prishtinë–Prizren, Policia sekuestron mbi 1 kg marihuanë në Llapushnik
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka realizuar një operacion të suksesshëm kundër trafikimit të narkotikëve, në kuadër të të cilit është sekuestruar mbi një kilogram substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë dhe është arrestuar një person i dyshuar.
Sipas njoftimit, operacioni është zhvilluar nga njësitet kompetente të antidrogës, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë Themelore në Ferizaj, ndërsa në veprime janë përfshirë edhe Dogana e Kosovës dhe njësitet relevante policore.
Policia ka bërë të ditur se rasti ka nisur pas pranimit të një informacioni në rrugë operative nga DHTN Ferizaj, për një dërgesë të dyshuar përmes postës, çka ka shtyrë institucionet që të ndërmarrin veprime të koordinuara hetimore dhe operative.
Sipas policisë, gjatë zbatimit të planit taktik, rreth orës 12:20, në rrugën Prishtinë–Prizren, në Llapushnik, është ndaluar për kontroll një automjet me targa vendore, ku gjatë kontrollit është gjetur një pako me substancë të dyshuar narkotike.
Në vendin e ngjarjes është arrestuar një person i dyshuar, i cili, me vendim të prokurorit kujdestar, është ndaluar për 48 orë.
Si prova materiale, policia ka bërë të ditur se janë sekuestruar mbi 1 kilogram marihuanë dhe një telefon mobil.
Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e dukurive kriminale, duke ndërmarrë veprime të vazhdueshme për garantimin e sigurisë publike dhe sundimit të ligjit.