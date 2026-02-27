Pakistani bombardoi kryeqytetin afgan, raportohet për dhjetëra viktima
Të shtëna me armë u dëgjuan pranë Pallatit Presidencial në Kabul, pasi Pakistani ndërmori sulme ajrore ndaj objekteve ushtarake të Talibanëve.
Sipas transmetuesit shtetëror pakistanez, PTV, 72 ushtarë afganë humbën jetën dhe 120 të tjerë mbetën të plagosur.
Autoritetet bëjnë të ditur se është shkatërruar një depo municionesh e Talibanëve, si dhe mbi 30 njësi të pajisjeve ushtarake.
Përveç kryeqytetit, sulme janë raportuar edhe në provincat Kandahar, Paktia dhe Nangarhar, shkruan cnn.
Pala afgane pretendon se gjatë përleshjeve në kufi janë vrarë 55 ushtarë pakistanezë, 11 të tjerë janë plagosur dhe 19 pika kontrolli kanë kaluar nën kontrollin afgan.
Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khawaja M. Asif, i akuzoi Talibanët se po mbështesin terroristët dhe se po veprojnë në interes të Indisë.
Nga ana tjetër, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u ka bërë thirrje të dyja palëve që të respektojnë menjëherë të drejtën ndërkombëtare dhe t’i rikthehen dialogut.
Irani ka ofruar ndërmjetësim në bisedime, ndërsa ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite dhe Pakistanit kanë zhvilluar tashmë konsultime urgjente telefonike me synim uljen e tensioneve. /Telegrafi/