Pa qime në shtëpi, pa erë dhe pa bezdi: Ja cilat raca qensh janë zgjedhja ideale
Zbuloni cilët qen janë më të përshtatshëm për persona alergjikë, familje me fëmijë dhe ata që duan pastërti pa kompromis
Dëshironi një mik katërputrosh që ta mbani në shtëpi apo banesë, por nuk doni të gjeni qime në çdo hap. Ndoshta jeni edhe alergjik ndaj qenve, prandaj ju nevojiten qen që nuk i bien qimet dhe nuk kanë erë, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të pasur një kafshë shtëpiake. Këto raca janë zgjedhje shumë e mirë nëse shfaqni simptoma alergjie, nëse keni fëmijë dhe në përgjithësi nuk i pëlqeni qimet e qenve mbi mobilie.
Qentë me rrezik të ulët për alergji po bëhen gjithnjë e më të popullarizuar, sepse alergjia ndaj qenve është një problem gjithnjë e më i shpeshtë. Megjithatë, ajo që duhet ditur është se asnjë qen nuk është 100% pa rrezik alergjik, sepse alergjia nuk shkaktohet nga qimet e qenit, por nga një proteinë që gjendet në sekrecionet e tij, pështymë, zbokth, urinë… Meqë qentë e lëpijnë veten, proteina Can f 1 kalon edhe në qime.
Disa raca prodhojnë më pak nga kjo proteinë, nuk i hedhin qimet dhe, si rrjedhojë, e përhapin atë më pak në ambient. Ja cilat janë këto raca qensh
Terieri tibetian – qen që nuk i bien qimet
Terierët tibetianë janë dëshmi se një qen që nuk i hedhin qimet nuk duhet të jetë domosdoshmërisht pa qime. Këta janë qen që nuk i bien qimet, por kjo nuk do të thotë se nuk kanë nevojë për krehje.
Ata kanë qime të gjata dhe të dendura, të cilat ngatërrohen lehtë nëse neglizhohet krehja dhe prerja. Arrijnë deri në 40 centimetra lartësi dhe pesha normale në moshë të rritur është rreth 18 kilogramë.
Konsiderohen si qen shumë të bindur, me karakter të mirë dhe janë të shkëlqyer për familje me fëmijë të vegjël. Shkurt, janë qen idealë familjarë. Gjithashtu, janë edhe qen shumë të mirë roje, ndonëse kjo nuk do të mendohej në pamje të parë.
Edhe pse bëhet fjalë për një terier, pothuajse nuk ndan tiparet tipike të kësaj race. Nuk do të vrapojë i tërbuar pas brejtësve, por më tepër do të përkëdhelet me të huajt, sepse e adhuron vëmendjen.
Pudla – e vogël dhe standarde
Ekzistojnë disa madhësi të pudlës: pudla e vogël (lodër), pudla xhuxhe, pudla e mesme dhe pudla e madhe. Pudlat lodër rriten deri në 28 cm, pudlat xhuxhe deri në 35 cm, të mesmet deri në 45 cm, ndërsa të mëdhatë arrijnë deri në 60 cm.
Pudla është një nga racat më të njohura të qenve, të cilën e dallojnë lehtë edhe ata që nuk dinë shumë për qentë. Ka qime karakteristike kaçurrela, të cilat, besoni apo jo, nuk bien.
Për çdo pudël, krehja e rregullt është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse qimet e saj nuk bien vetvetiu kur arrijnë një gjatësi të caktuar. Pudla duhet krehur çdo ditë dhe çuar për prerje çdo tre javë. Është e vërtetë që kërkon kujdes të vazhdueshëm për qimet, por nëse respektohen rregullat e mirëmbajtjes, nuk do të keni asnjë problem.
Nga natyra nuk i bien qimet, bën pjesë në qentë me rrezik të ulët për alergji dhe mund të mbahet në apartament edhe nga persona me alergji të theksuar. Problemi kryesor te pudlat është se qimet u ngatërrohen nëse nuk mirëmbahen.
Gjithashtu, kanë prirje gjenetike për probleme me sistemin tretës, ndaj duhet treguar kujdes i veçantë. Mund të kenë vështirësi me kapsllëkun, prandaj nuk rekomandohet ushqimi me kocka, por me ushqim të thatë cilësor, perime dhe mish pule të zier. Në këto kushte, konsiderohen qen mjaft të shëndetshëm, që mund të jetojnë deri në 15 vjet, madje edhe më gjatë.
Terieri i bardhë skocez
Qentë që nuk i bien qimet dhe nuk kanë erë nuk do të thotë se nuk kanë qime. Terieri i bardhë skocez është racë që e dëshmon këtë. Është një qen me rrezik të ulët për alergji, që i përshtatet më së miri familjeve aktive me fëmijë të moshës shkollore.
Ka instinkt të zhvilluar gjuetie, i pëlqen loja dhe vrapimi, ndaj rekomandohet për persona me stil jetese aktiv. Nuk këshillohet për ata që kërkojnë vetëm një qen për përkëdhelje.
Terieri i bardhë skocez ka qime dhe nënqime. Nënqimet janë të buta dhe të shkurtra, ndërsa qimet mbi to janë më të gjata dhe kërkojnë krehje të rregullt për të mos u ngatërruar.
Arrin deri në 30 centimetra lartësi dhe pesha maksimale e shëndetshme është rreth 10 kilogramë për meshkujt; femrat janë më të vogla, deri në 28 centimetra dhe rreth 7 kilogramë peshë.
Si çdo terier, është kokëfortë dhe kërkon durim në edukim. Megjithatë, shumë varet edhe nga karakteri individual i qenit. Është kafshë shtëpiake shumë e mirë për adhuruesit e qenve të vegjël: jo shumë e zhurmshme, aktive, e gëzueshme dhe dashamirëse.
Qentë që nuk i bien qimet dhe nuk kanë erë – Dachshund
Dachshund janë racë shumë e njohur, me trup të gjatë, veshë të varur dhe këmbë të shkurtra. Janë të popullarizuar për pamjen e tyre karakteristike, por një fakt më pak i njohur është se janë qen që nuk i bien qimet dhe nuk kanë erë, prandaj janë shumë të përshtatshëm për jetesë në apartament.
Ekzistojnë dachshund me qime të shkurtra, të ashpra dhe të gjata. Ata me qime të gjata nuk rekomandohen shumë për persona alergjikë; nëse dëshironi këtë racë, zgjedhja më e mirë janë ata me qime të shkurtra ose të ashpra.
Cilindo variant të zgjidhni, nuk do të pendoheni. Janë qen me natyrë të mirë, që duan përkëdheljen, shëtitjet dhe gërmimin. Dikur janë përdorur për gjueti mbi dhe nën tokë.
Janë shumë të lidhur me pronarët, madje shpesh janë edhe qen të mirë roje, ndonëse kjo nuk pritet nga madhësia e tyre. Nuk janë shumë të besueshëm ndaj të huajve dhe, për fat të keq, nuk shkojnë gjithmonë mirë me fëmijë shumë të vegjël, ndaj nuk janë zgjedhja më e mirë për familje.
Bichoni kaçurrel – kaçurrel, por nuk i bien qimet
Bichoni kaçurrel është një qen jashtëzakonisht i përshtatshëm, që mund të adaptohet pothuajse në çdo mjedis. Është ideal për jetesë në apartament, përshtatet me stilin e jetesës së pronarit dhe nuk është shumë kërkues në këtë drejtim. Megjithatë, ka nevojë për aktivitet të rregullt dhe krehje.
Këta janë qen që nuk i bien qimet dhe janë shumë të përshtatshëm për apartament; vetëm herë pas here mund të shihni ndonjë qime të tyre në mobilie. Duhet krehur rregullisht, që kaçurrelat e bukura të mos ngatërrohen dhe të mbeten të buta e me shkëlqim. Pas çdo shëtitjeje, duhet t’u lahen putrat, gjë që vlen për çdo qen. Rekomandohet larje e plotë dy herë në muaj dhe prerje një herë në muaj.
Bichonët kanë sy të ndjeshëm, ndaj duhet pastruar rregullisht për të shmangur infeksionet. Po ashtu, rekomandohet prerja e qimeve rreth syve, sepse ato priren të rriten drejt syrit.
Këta qen nuk i bien qimet, por kjo nuk do të thotë se nuk kërkojnë shumë kujdes. Janë kërkues për nga mirëmbajtja, por në këmbim ofrojnë dashuri të pakushtëzuar. /Telegrafi/