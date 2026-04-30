Pa përdorur sodë buke apo uthull, lavatriçet do të shkëlqejnë dhe do të mbajnë erë të freskët me vetëm dy produkte
Një video në TikTok është bërë virale pasi një përdoruese në internet ndau një truk të thjeshtë për pastrimin e lavatriçes, pa përdorur uthull të bardhë ose sodë buke.
Në vend të tyre, ajo përdor vetëm limon dhe pastë dhëmbësh.
Blogerja e lifestyle-it Kerry, e njohur si Kerriemariehome, tregoi një metodë shumë të lirë, që kushton shumë pak. Ajo pret një limon përgjysmë, i vendos pastë dhëmbësh mbi secilën gjysmë dhe i hedh në lavatriçe gjatë një cikli shpëlarjeje.
“Ajo që duhet të bëni për një pastrim të shpejtë dhe të thjeshtë të lavatriçes është të prisni një limon përgjysmë, të shtoni pastë dhëmbësh dhe ta hidhni në lavatriçe,” shpjegoi Kerry në videon e saj virale. Sipas saj, kjo metodë ndihmon në eliminimin e erërave të këqija dhe e lë lavatriçen “shumë të pastër dhe me shkëlqim”.
Shumë shikues e kanë lavdëruar këtë truk për efektivitetin e tij. Një përdoruese, Monika, shkroi: “Po, u habita sa e pastër dhe me shkëlqim ishte lavatriçja ime pas kësaj! Dhe kishte edhe një erë shumë të këndshme, e rekomandoj 1000%.”
Të tjerë sugjeruan alternativa si tableta për pjatalarëse ose pastrues të posaçëm për lavatriçe. Disa rekomanduan përdorimin e tabletave në temperaturë 90°C për të vrarë bakteret që shkaktojnë erëra të këqija.
Megjithatë, ish-teknikja e riparimit të pajisjeve shtëpiake Renduh paralajmëroi kundër kësaj metode. Ajo shpjegoi se përqendrimi i acidit citrik në limon është shumë i ulët kur hollohet, dhe se mbetjet e frutave mund të ngecin në kazan.
Debati vazhdon, ndërsa pronarët e shtëpive kërkojnë mënyra të lira dhe efektive për të mirëmbajtur lavatriçet e tyre.