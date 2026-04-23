Pa klauzolë lirimi, me rritje page: Hoffenheimi e “blindon” Albian Hajdarin deri më 2031
Skuadra gjermane Hoffenheim dhe mbrojtësi Albian Hajdari janë pajtuar për një marrëveshje të përmirësuar.
Ylli i Kosovës ka fituar vëmendjen e top skuadrave pas paraqitjeve të shkëlqyera te Hoffenheimi si dhe në fanellën “dardane”, kësisoj klubi gjerman e ka “blinduar” me një kontratë të re.
Gazetari Florian Plettenberg raporton se Hajdari ka nënshkruar kontratën e re, e cila do ta mbajë te Hoffenheimi deri më 2031.
“Albian Hajdari me kontratë të re, e kryer. Marrëveshje e kompletuar”.
“Kontrata vazhdohet edhe për dy vite, deri më 2031. Paga rritet, gjithçka e nënshkruar. Nuk ka klauzolë lirimi”, raporton ai.
🚨💥 Albian Hajdari new contract - DONE DEAL ✔️
Complete agreement. Contract extended by two years until 2031. Salary adjusted. Everything signed. No release clause. @SkySportDE 🇽🇰 pic.twitter.com/O4dyDrrXTZ
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2026
Ndërkohë, pas Hajdarit – Hoffenheimi pritet t’ia rinovojë kontratën edhe mesfushorit Leon Avdullahu, i cili gjithashtu pëlqehet nga disa klube të mëdha evropiane.
Përndryshe, e njëjta situatë nuk pritet të ndodhë me Fisnik Asllanin, i cili do të largohet në verë meqenëse kërkohet nga klubet si Barcelona, Bayern Munich e Borussia Dortmund./Telegrafi/