OSBE mirëpret Strategjinë për qasje më të mirë në drejtësi: Rasteve të gazetarëve t’u jepet përparësi
Misioni i OSBE-së në Kosovë ka mirëpritur miratimin nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës të Planit Strategjik për Përmirësimin e Qasjes në Drejtësi 2026–2028, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mbrojtjes së gazetarëve dhe profesionistëve të medias.
Sipas Misionit, Strategjia kërkon nga gjyqtarët që t’u japin përparësi rasteve që përfshijnë gazetarët, përfshirë krimet ndaj profesionistëve të medias, procedurat për shpifje dhe paditë e ashtuquajtura “SLAPP”.
OSBE vlerëson se trajtimi më i shpejtë i këtyre rasteve ndihmon në adresimin pa vonesa të sulmeve ndaj gazetarëve dhe në identifikimin e shpejtë të padive të pabazuara.
Në fund, Misioni i OSBE-së thekson se zbatimi i Strategjisë është thelbësor dhe kërkon koordinim efektiv ndërinstitucional.
“Zbatimi tani ka rëndësinë më të madhe: monitorimi dhe raportimi për Strategjinë duhet të shoqërohen me koordinim efektiv ndërmjet policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit”, thuhet në njoftim, duke përmendur mekanizmat e koordinimit në funksion që nga viti 2017 për trajtimin e rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve dhe profesionistëve të medias. /Telegrafi/