Ora po troket, spektakli po afrohet: Kim Kardashian paralajmëron dukjen për Met Gala 2026
Pak orë para mbrëmjes më të rëndësishme të modës, Kim Kardashian ka ndezur kureshtjen e fansave me një paralajmërim misterioz për paraqitjen e saj në Met Gala 2026
Teksa po numërohen orët deri te mbrëmja më e rëndësishme e modës, një emër është sërish në qendër të vëmendjes: Kim Kardashian. Edhe pse njihet për aftësinë për të befasuar, këtë herë ajo u ka dhënë fansave vetëm një shenjë të vogël, por mjaftueshëm sa për t’ua ndezur imagjinatën.
Paralajmërimi misterioz që ndezi rrjetet
Në prag të Met Gala 2026, Kim iu përgjigj pyetjeve të ndjekësve në rrjetin social X, ku fansat përpiqeshin të gjenin se me çfarë veshjeje do të paraqitej.
Kur u pyet të zbulonte të paktën një të dhënë të vogël, ajo, me buzëqeshje, u përgjigj: "Hmm, mendoj se nuk do të mund ta qëlloni".
Megjithatë, kur bëhet fjalë për grimin, ishte pak më konkrete. Ajo zbuloi se do të zgjedhë "tone neutrale bronzi", gjë që tashmë paralajmëron një paraqitje të sofistikuar dhe glamuroze, transmeton Telegrafi.
Hmmm I don’t think you will be able to guess. 😉 https://t.co/pUqt3ZWpj2
— Kim Kardashian (@KimKardashian) May 3, 2026
Rikthim në momentet e saj të modës
Një ditë para ngjarjes, Kim rikujtoi historinë e gjatë të paraqitjeve të saj në Met Gala. Në Instagram publikoi një sërë fotografish me mbishkrimin "Viti 13 po ngarkohet…", duke rikujtuar debutimin e saj në vitin 2013.
Atëherë, ajo kishte veshur një fustan me motive lulesh të shtëpisë së modës Givenchy, të dizajnuar nga Riccardo Tisci, ndërsa ishte shtatzënë me vajzën North West.
Postimi përfshinte edhe shumë fotografi nga prapaskena, të cilat u dhanë fansave një pamje më të afërt të përgatitjeve dhe atmosferës së kësaj ngjarjeje prestigjioze.
Dukja e vitit të kaluar që mbetet në kujtesë
Në Met Gala 2025, Kim i qëndroi besnike zgjedhjeve të guximshme të modës. Në përputhje me temën "Superfine: Tailoring Black Style", ajo u paraqit me një komplet lëkure me supe të zbuluara nga shtëpia e modës Chrome Hearts.
Veshjen e plotësoi me vargje perlash, një gjerdan luksoz me diamante dhe një kapelë të madhe prej lëkure, duke e konfirmuar edhe një herë statusin e saj si ikonë mode që gjithmonë i shtyn kufijtë.Tema e vitit 2026: Moda si art
Met Gala e këtij viti mban titullin "Costume Art", ndërsa kodi zyrtar i veshjes është "Fashion Is Art". Ekspozita, e kuruar nga Andrew Bolton, eksploron marrëdhënien mes trupit dhe veshjes përgjatë një historie prej rreth 5.000 vjetësh.
Duke kombinuar vepra arti, si piktura dhe skulptura, me kostume historike dhe bashkëkohore, ekspozita synon të tregojë se si moda funksionon si formë e shprehjes artistike.
Traditë që zgjat prej dekadash
Met Gala mbahet çdo të hënë të parë të majit në Metropolitan Museum of Art në New York.
Konceptin bashkëkohor të ngjarjes e ka formësuar Diana Vreeland, e cila i futi mbrëmjet tematike, duke nisur me homazhin për disenjatorin Cristóbal Balenciaga në vitin 1973.
Emra të mëdhenj në krye të mbrëmjes
Mikpritës të Met Gala 2026 do të jenë Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams dhe e pashmangshmja Anna Wintour.
Vëmendje të veçantë po tërheq rikthimi i Beyoncé, për të cilën kjo do të jetë paraqitja e parë në Met Gala që nga viti 2016, kur shkëlqeu me një krijim haute couture të Givenchy.
Të gjithë sytë drejt Kim
Me më shumë se një dekadë paraqitjesh të paharrueshme pas vetes, Kim Kardashian edhe këtë vit po e mban publikun në pritje. A do t’i tejkalojë momentet e saj të mëparshme të modës dhe a do të dominojë edhe një herë në tapetin e kuq, mbetet të shihet. /Telegrafi/