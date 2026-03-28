Ora ndryshon, por trupi jo: Pse ndiheni të lodhur dhe si ta kaloni më lehtë këtë ndryshim
Edhe një orë më pak gjumë mund të ndikojë në energji, humor dhe përqendrim
Natën mes së shtunës dhe të dielës akrepat e orës lëvizin një orë përpara – nga 2 në 3. Kjo do të thotë vetëm një gjë: do të flemë një orë më pak.
Edhe pse në dukje ky ndryshim i zakonshëm pranveror duket i padëmshëm, trupi ynë e ndien shumë më tepër sesa mendojmë. Nëse të hënën pas ndërrimit të orës ndiheni të lodhur, të irrituar apo jashtë ritmit, nuk jeni të vetmit. Arsyeja është se ora jonë biologjike nuk përshtatet menjëherë me ndryshimet që i imponojmë.
Pse na ndikon kaq shumë ndryshimi i orës?
Organizmi ynë funksionon sipas ritmit cirkadian, një “orë e brendshme” që rregullon gjumin, zgjimin, hormonet, energjinë dhe gjendjen emocionale. Ky ritëm lidhet ngushtë me dritën natyrale dhe errësirën.
Kur ora zhvendoset përpara:
– trupi detyrohet të zgjohet më herët se zakonisht,
– niveli i melatoninës (hormoni i gjumit) mbetet i paakorduar,
– truri ende funksionon sipas ritmit të vjetër.
Rezultati është i dukshëm: lodhje, përqendrim më i dobët, nervozë dhe rritje e stresit. Disa studime tregojnë se në ditët pas ndryshimit të orës rritet edhe rreziku për gabime në punë apo ulje të performancës.
Shumë ekspertë e krahasojnë këtë gjendje me një “mini udhëtim në zona kohore”. Edhe vetëm një natë me më pak gjumë mund të shkaktojë:
– mungesë energjie dhe ndjesi rraskapitjeje,
– vështirësi në përqendrim dhe reagim më të ngadaltë,
– irritim dhe luhatje humori,
– dëshirë më të madhe për ushqime të ëmbla dhe kafeinë,
– dobësim të përkohshëm të imunitetit.
Te personat më të ndjeshëm, sidomos ata me probleme gjumi apo stres të lartë, këto simptoma mund të zgjasin disa ditë. Lajmi i mirë është se trupi zakonisht përshtatet brenda pak ditësh, sidomos nëse e ndihmoni me disa hapa të thjeshtë, transmeton Telegrafi.
Si ta kaloni më lehtë këtë ndryshim?
1. Filloni përgatitjen më herët
Nëse keni mundësi, disa ditë para ndryshimit shkoni në shtrat 15–20 minuta më herët. Ky tranzicion gradual e ndihmon trupin të përshtatet pa stres të menjëhershëm.
2. Shfrytëzoni dritën e mëngjesit
Drita natyrale është sinjali më i fortë për rregullimin e orës biologjike.
– dilni herët në diell,
– hapni dritaret sapo zgjoheni,
– shmangni ambientet e errëta në mëngjes.
Kjo ndihmon trurin të “rivendosë” ritmin e ri më shpejt.
3. Mos e teproni me kafen
Edhe pse lodhja mund t’ju shtyjë të pini më shumë kafe, teprimi me kafeinë mund të prishë gjumin në mbrëmje. Kufizohuni në 1–2 kafe dhe konsumojini para mesditës.
4. Lëvizni, por me masë
Aktiviteti fizik i lehtë, si ecja apo ushtrimet e moderuara, ndihmon në rritjen e energjisë dhe përmirësimin e humorit. Shmangni ushtrimet intensive në orët e vona, sepse mund të vështirësojnë gjumin.
5. Kujdes me ushqimin në mbrëmje
Ushqimet e rënda dhe të vona mund ta prishin edhe më shumë ritmin e gjumit. Zgjidhni vakte të lehta dhe përpiquni të hani të paktën 2–3 orë para se të flini.
6. Krijoni një rutinë qetësuese mbrëmjeje
Dush i ngrohtë, një libër, dritë e zbutur dhe më pak përdorim i telefonit apo televizorit i japin trupit sinjalin se është koha për pushim, edhe nëse ora e brendshme ende nuk është përshtatur plotësisht.
7. Jepini kohë vetes
Në ditët e para është normale të ndiheni më të ngadalshëm dhe më pak produktivë. Mos e detyroni veten menjëherë në ritëm maksimal. Trupi ka nevojë për kohë për t’u përshtatur. /Telegrafi/