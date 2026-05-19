Opta publikon 11-shen e sezonit në Superligën e Turqisë: dy shqiptarë mes më të mirëve
Opta ka publikuar formacionin më të mirë të sezonit në Superligën e Turqisë për edicionin 2025/2026, ndërsa vëmendje të veçantë ka marrë prania e dy futbollistëve shqiptarë.
Në 11-shen e vitit janë përfshirë Florent Hadergjonaj dhe Ernest Muçi, dy lojtarë që me paraqitjet dhe statistikat e tyre kanë lënë gjurmë në kampionatin turk dhe kanë konfirmuar rëndësinë e futbollistëve shqiptarë në një nga ligat më konkurruese të rajonit.
Florent Hadergjonaj, me fanellën e Alanyasporit, ka zhvilluar një sezon tejet produktiv për një mbrojtës krahu.
Ai ka luajtur 29 ndeshje, ku ka realizuar 6 gola dhe ka dhuruar 9 asistime, shifra që flasin për ndikimin e tij të madh në fazën ofensive dhe për rolin vendimtar që ka pasur në lojën e skuadrës së tij.
Ndërkohë, Ernest Muçi ka qenë një nga pikat më të forta të Trabzonsporit këtë sezon.
Mesfushori ofensiv ka regjistruar 27 paraqitje, duke shënuar 11 gola dhe duke kontribuar edhe me tre asistime.
Me këtë formë, Muçi ka dëshmuar jo vetëm stabilitet, por edhe efikasitet në momentet kyçe, duke u renditur mes emrave më të spikatur në repartin e sulmit.
Përfshirja e dy shqiptarëve në formacionin më të mirë të Opta-s është një vlerësim i madh individual, por edhe një tregues se performanca e tyre ka qenë në nivelin e yjeve të Superligës turke gjatë gjithë sezonit 2025/2026./Telegrafi/