Ancelotti shpjegon arsyen pse e ftoi Neymarin në Kupën e Botës
Carlo Ancelotti shpjegon se gjendja fizike e Neymarit është “përmirësuar”, por ai do të ketë “të njëjtat detyra” si lojtarët e tjerë brazilianë në Kupën e Botës.
Ancelotti e ka publikuar listën e Brazilit me 26 lojtarë për Botërorin, ku përfshihet edhe Neymari, si dhe yjet e Serie A, Gleison Bremer dhe Wesley.
“E kemi vlerësuar Neymarin gjatë gjithë sezonit. Ai është përmirësuar shumë kohët e fundit, duke e përmirësuar edhe gjendjen e tij fizike”.
“Ai është një lojtar i rëndësishëm dhe do të jetë i rëndësishëm në Kupën e Botës”, deklaroi Ancelotti në konferencë për shtyp.
“Neymari do të ketë të njëjtat detyra si 25 lojtarët e tjerë: ka mundësi të luajë, ose të mos luajë; të qëndrojë në stol ose të futet si zëvendësues”.
“Ai ka të njëjtën përgjegjësi si të tjerët. Është lojtar me përvojë. Në disa role, në portë dhe në sulm, i kemi dhënë prioritet përvojës”.
“Ishte e vështirë t’i përzgjidhja këta 26 lojtarë, sepse konkurrenca në këtë vend është shumë e lartë”, shtoi trajneri italian.
“Dua t’i falënderoj të gjithë për punën e palodhur dhe për përpjekjen e jashtëzakonshme për të arritur të jenë në këtë listë. Është një listë që shpreh cilësi, me një frymë kolektive fantastike, qëndrim, përqendrim dhe disiplinë”.
“Jam i sigurt se nuk është një listë perfekte, por ekipi që do ta fitojë Kupën e Botës nuk do të jetë i përsosur. Ekipi i përsosur nuk ekziston”, përfundoi ai./Telegrafi/