Guardiola "u çmend" pasi u publikua lajmi se po largohej nga Man City, iu desh t'u kërkonte falje lojtarëve
Trajneri i Manchester Cityt është i tërbuar sepse lajmi për largimin e tij nga klubi u publikua në një kohë kur skuadra po lufton me Arsenalin për titullin e kampionatit anglez.
Lajmi për largimin e Guardiolës nga Man City pas dhjetë vitesh u publikua mbrëmë nga Daily Mail, dhe gazetari i respektuar Fabrizio Romano raporton se spanjolli u tërbua pas kësaj.
Romano thotë se lajmi erdhi si një tronditje e plotë për lojtarët e Man Cityt, pasi atyre iu tha në klub të shtunën (vetëm dy ditë më parë) se Guardiola do të qëndronte.
Pra, drejtuesit e klubit padyshim donin qetësi në ekip para dy ndeshjeve të fundit të sezonit në Ligën Premier, por informacioni për largimin e Pep "rrjedhi".
Pep është i tërbuar dhe Romano zbulon se iu desh t’i “mbledhte” lojtarët në një video-thirrje vonë mbrëmë për shkak të kësaj.
Gjatë video-thirrjes, Guardiola u kërkoi falje lojtarëve dhe konfirmoi se do të largohet nga klubi në fund të sezonit. Ai u kërkoi falje atyre për mënyrën se si e morën vesh.
🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.
Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.
Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
Ju kujtojmë se sonte Man City do të luajë ndeshjen e saj të raundit të 37-të të Ligës Premier kundër Bournemouth, dhe nëse nuk fiton, Arsenali do të jetë zyrtarisht kampion i Anglisë. /Telegrafi/