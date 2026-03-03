Oppo Find X9 Ultra konfirmohet të lansohet globalisht
Seria Find X9 e Oppo përfshin dy telefona inteligjentë - Find X9 dhe Find X9 Pro.
Më herët këtë muaj, Oppo tha se Find X9s do të lansohej së shpejti në Indi me Dimensity 9500s SoC.
Dhe sot, Oppo njoftoi se Find X9 Ultra do të debutojë globalisht më vonë këtë vit, duke e bërë atë modelin e parë Ultra në linjën Find X që lansohet jashtë Kinës.
Oppo deklaroi se lansimi global i Find X9 Ultra nënvizon angazhimin e saj afatgjatë në tregun global.
Sistemi i imazhit i Find X9 Ultra është zhvilluar së bashku me Hasselblad dhe "integron sistemin më të përparuar të imazhit që Oppo ka zhvilluar ndonjëherë për një telefon inteligjent".
Ndërsa Oppo nuk ka zbuluar asnjë specifikim të Find X9 Ultra, kompania tha se telefoni inteligjent është "ndërtuar për të qenë kamera juaj e ardhshme" dhe është "i projektuar për të ofruar performancë imazhi të nivelit profesional në një faktor forme smartphone kryesor".
Më shumë detaje rreth Oppo Find X9 Ultra do të zbulohen në prag të lansimit global. /Telegrafi/