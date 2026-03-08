OpenAI shtyn lansimin e ChatGPT 'për të rritur'
OpenAI ka shtyrë lansimin e "modalitetit për të rritur", një veçori e ChatGPT që do t'u japë përdoruesve të rritur të verifikuar qasje në përmbajtje erotike dhe të tjera për të rritur.
Drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, e njoftoi për herë të parë këtë veçori në tetor , duke shkruar: “Në dhjetor, ndërsa e zbatojmë më plotësisht kufizimin e moshës dhe si pjesë e parimit tonë ‘trajtoni përdoruesit e rritur si të rritur’, do të lejojmë edhe më shumë, si p.sh. erotikë për të rriturit e verifikuar”.
Lansimi ishte shtyrë një herë, nga dhjetori — kur Altman thuhet se dërgoi një memo të brendshme duke deklaruar një “kod të kuq” dhe duke u bërë thirrje ekipeve të përqendroheshin në përvojën kryesore të ChatGPT — deri në tremujorin e parë të këtij viti.
Tani një zëdhënës i OpenAI ka thënë se kompania po “po shtyn përpara lansimin e modalitetit për të rritur” në mënyrë që “të përqendrohet në punën që është një përparësi më e lartë për më shumë përdorues tani”, siç është puna në aspekte si inteligjenca, personaliteti dhe bërja e chatbot-it “më proaktiv”.
“Ne ende besojmë në parimin e trajtimit të të rriturve si të rritur, por për të arritur përvojën e duhur do të duhet më shumë kohë”, tha zëdhënësi.
Nuk është e qartë se sa pritet të zgjasë vonesa. /Telegrafi/