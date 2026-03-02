OnePlus 15T do të ketë një kamerë telefoto të përmirësuar
OnePlus pritet të zbulojë pasardhësin e OnePlus 13T në Kinë më vonë këtë muaj.
Edhe pse kompania nuk ka njoftuar një datë të saktë lansimi, ajo ka filluar të japë informacione paraprake për OnePlus 15T të ardhshëm.
Kohët e fundit, një drejtues i kompanisë ndau detaje rreth sistemit të kamerës së pasme të telefonit, transmeton Telegrafi.
Në një postim në Weibo, presidenti i OnePlus China, Li Jie, konfirmoi se OnePlus 15T do të vijë me një lente periskopi LUMA të përmirësuar në pjesën e pasme.
Drejtuesi pretendon se pajisja e përmirësuar mundëson fotografi më të mira portreti dhe zmadhimi.
Telefonat gjithashtu do të ofrojnë një bateri më të madhe dhe ftohje të përmirësuar.
Megjithatë, pavarësisht përmirësimeve të pajisjeve, OnePlus 15T thuhet se ofron një dizajn të hollë dhe të lehtë me zgjatje minimale të lenteve.
Sipas një rrjedhjeje të fundit, telefoni do të vijë me një sensor Sony Lytia 700 50MP dhe një telefoto periskopi 50MP që përdor sensorin Samsung ISOCELL JN5.
Thuhet se OnePlus 15T do të jetë i pajisur me procesorin Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC dhe një ekran AMOLED 6.32 inç me rezolucion 1.5K. /Telegrafi/