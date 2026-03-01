Omoda kërkon vëmendje me SUV-in e saj më të fundit – vjen me një fushatë marketingu ku shihen edhe mace
Prodhuesi kinez i makinave Omoda ka prezantuar SUV-in e ri Omoda 7 me një fushatë të pazakontë marketingu.
Në vend të familjeve, aty shfaqen dhjetëra mace që eksplorojnë automjetin.
Marka, që është në pronësi të Chery, thuhet se po fiton terren në Evropë.
Modeli do të dalë në shitje në mars me një version me benzinë dhe një Super Hybrid.
Kompania thekson se “xhamat dopio” në pjesën e përparme reduktojnë ndjeshëm zhurmën.
Me këtë strategji kreative, Omoda synon të tërheqë vëmendjen e publikut të ri dhe të forcojë pozitat në tregun evropian. /Telegrafi/
